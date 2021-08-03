Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetine yönelik RE/MAX'tan açıklama
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Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetine yönelik RE/MAX'tan açıklama

Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetine yönelik RE/MAX'tan açıklama
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da 5 gündür haber alınamayan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan'a yönelik RE/MAX Türkiye'den açıklama yapıldı.

Antalya'da 5 gündür haber alınamayan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan'a yönelik RE/MAX Türkiye'den açıklama yapıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde emlakçılık yapan Ayhan hakkında şirketten yapılan açıklamada, "Canice işlenen bu cinayetin katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın, RE/MAX franchise ofisi sahibi olması bizlerde büyük bir üzüntü yaratmıştır. Katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan, RE/MAX sisteminden derhal ihraç edilmiş, franchise sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilmiştir" denildi.

SORUMLULARIN EN AĞIR CEZAYI ALACAKLARINA İNANIYORUZ

Açıklamanın devamında, "Gencecik bir kadının daha vahşice katledildiğini öğrenmekten tarifi imkansız bir acı duyuyoruz. Bugüne kadar kadının toplumsal rolünün güçlendirilmesinin öncelikli sorumluluğumuz olduğu bilinciyle hareket ettik. Aynı sorumluluğu birlikte çalışacağımız ve yan yana geleceğimiz insanları seçerken de taşıdık. RE/MAX sistemine dahil olacak tüm bağımsız franchise ofis sahiplerinin (brokerlerın) adli sicil kayıtlarını, referanslarını ve mesleki geçmişini titizlikle değerlendirdik. Bu denli özenli bir süreç yürütmemize rağmen Azra'yı canice hayattan koparan katil zanlısının adımızla anılmasından camiamız adına üzüntü duyuyoruz. Bu vahim olaydan sonra da tüm gücümüzle bu konuda farkındalık ve toplumda anlamlı bir etki yaratmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu elim olayın tüm yönleri ile aydınlatılacağına ve sorumluların en ağır cezayı alacaklarına inanıyoruz. Azra'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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