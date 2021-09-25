Azra Akın ve 2021 Miss Turkey Güzelleri, Çok Güzel Hareketler 2' ye konuk oluyor

Programın 27 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 92.bölümüne 2002 yılında hem Türkiye hem de Dünya Güzeli seçilen Azra Akın ve 2021 Miss Turkey güzelleri konuk oluyor.

2002 yılında hem Türkiye hem de Dünya Güzeli seçilen Azra Akın "Yengen Vizesi" skecinde Atakan Çelik, Safa Sarı ve Evliya Aykan'a "Zeynep" rolünde kök söktürecek. Oğuz'un bekarlığa veda partisi için Kıbrıs'a gitme planı yapan Atakan, Safa ve Evliya'nın Zeynep'e Kıbrıs'a gitme fikirlerini anlatmak için yaptıklarını kahkahalar ile izleyeceksiniz.

Güzelliği ve oyunculuk yeteneğiyle göz dolduran Azra Akın ve Miss Turkey 2021 güzellerinin konuk olduğu Çok Güzel Hareketler 2 Pazartesi akşamı Kanal D'de.

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