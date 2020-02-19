Azizler Filmi
Azizler filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Azizler filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Yönetmen koltuğunda Yağmur ve Durul Taylan’ın oturduğu 'Azizler' filminin oyuncu kadrosunda Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Öner Erkan, Fatih Artman, İrem Sak, Gülçin Santırcıoğlu gibi isimler yer alıyor. Filmin senaryosunu ise Berkun Oya kaleme alıyor.
Yönetmen: Durul Taylan, Yağmur Taylan
Senaryo: Berkun Oya
Oyuncular: Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Öner Erkan, Fatih Artman, İrem Sak, Gülçin Santırcıoğlu, Hülya Duyar, İlker Aksum, Göktuğ Yıldırım, Helin Kandemir, Okan Yalabık
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Azizler
Yapımcı Firma: İmaj
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 02.10.2020
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