Azizler Filmi

19.02.2020 11:58 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:58

Yönetmen koltuğunda Yağmur ve Durul Taylan’ın oturduğu 'Azizler' filminin oyuncu kadrosunda Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Öner Erkan, Fatih Artman, İrem Sak, Gülçin Santırcıoğlu gibi isimler yer alıyor. Filmin senaryosunu ise Berkun Oya kaleme alıyor.

Yönetmen: Durul Taylan, Yağmur Taylan

Senaryo: Berkun Oya

Oyuncular: Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Öner Erkan, Fatih Artman, İrem Sak, Gülçin Santırcıoğlu, Hülya Duyar, İlker Aksum, Göktuğ Yıldırım, Helin Kandemir, Okan Yalabık

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Azizler

Yapımcı Firma: İmaj

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 02.10.2020



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Kaynak: InterSinema.com