Azizler Filmi

Azizler Filmi

Azizler filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Azizler filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

19.02.2020 11:58 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:58
Azizler Filmi

koltuğunda Yağmur ve Durul Taylan’ın oturduğu 'Azizler' filminin oyuncu kadrosunda , , , Öner Erkan, Fatih Artman, İrem Sak, Gülçin Santırcıoğlu gibi isimler yer alıyor. Filmin senaryosunu ise Berkun Oya kaleme alıyor.

Yönetmen: Durul Taylan, Yağmur Taylan

Senaryo: Berkun Oya

Oyuncular: Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Öner Erkan, Fatih Artman, İrem Sak, Gülçin Santırcıoğlu, Hülya Duyar, İlker Aksum, Göktuğ Yıldırım, Helin Kandemir, Okan Yalabık

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Azizler

Yapımcı Firma: İmaj

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 02.10.2020


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Kaynak: InterSinema.com
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