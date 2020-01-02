Aziz Yıldırım'ın da yargılandığı şike davasındaki beraat kararlarını Yargıtay usulden bozdu
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Aziz Yıldırım'ın da yargılandığı şike davasındaki beraat kararlarını Yargıtay usulden bozdu

Yargıtay, aralarında eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanık hakkında şike davasında verilen beraat kararını bozdu

02.01.2020 19:54 | Son Güncelleme: 02.01.2020 19:54
Aziz Yıldırım'ın da yargılandığı şike davasındaki beraat kararlarını Yargıtay usulden bozdu

Yargıtay, aralarında eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı 'ın da bulunduğu 36 sanık hakkında şike davasında verilen beraat kararını bozdu.


İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin "futbolda şike" davası kapsamında yeniden yargılama sonucunda verdiği beraat kararını inceleyen Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, usul eksikliği gerekçesiyle kararı bozdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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