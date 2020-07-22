- Azerbaycanlılardan Ermenistan'ın Paris Büyükelçiliği önünde protesto
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- Azerbaycanlılardan Ermenistan'ın Paris Büyükelçiliği önünde protesto

- Azerbaycanlılardan Ermenistan'ın Paris Büyükelçiliği önünde protesto Fransa'da yaşayan Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına karşı Ermenistan'ın Paris Büyükelçiliği önünde protesto gerçekleştirdi.

22.07.2020 19:51 | Son Güncelleme: 22.07.2020 19:59

- Azerbaycanlılardan Ermenistan'ın Paris Büyükelçiliği önünde protesto

PARİS - Fransa'da yaşayan Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına karşı Ermenistan'ın Paris Büyükelçiliği önünde protesto gerçekleştirdi.

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın saldırgan tutumunu ve sınır hattında yaşananlara karşı tepki göstermek için bu kez Ermenistan'ın Paris Büyükelçiliği önünde toplandı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne destek sloganları atan Azerbaycanlılar, Ermenistan ordusunun sınırdaki Tovuz bölgesinde gerçekleştirdiği saldırıları protesto etti.

Gösteride Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik son saldırıları ve provokasyonları kınanırken, Fransız polisi sıkı güvenlik önlemleri aldı. Gösterinin yapıldığı yere yakın iki metro istasyonu güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı.

Azerbaycan ve Türk bayrakları taşıyan göstericiler, "Azerbaycan var olsun, istemeyen kör olsun, Karabağ bizimdir, bizim olacak", "Karabağ-Karabağ" şeklinde slogan attı.

- Azerbaycanlılardan Ermenistan'ın Paris Büyükelçiliği önünde protesto

Kaynak: İHA

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