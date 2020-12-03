Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Rus Barış Gücü Komutanı Tümgeneral Muradov ile görüştü

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesine konuşlandırılacak olan Rus Barış Gücü Komutanı Tümgeneral Rüstem Muradov ile görüştü.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesine konuşlandırılacak olan Rus Barış Gücü Komutanı Tümgeneral Rüstem Muradov ile görüştü.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmasının ardından varılan anlaşmanın ardından Rus Barış Gücü Birlikleri Dağlık Karabağ'da konuşlanmaya başladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan Cumhurbaşkanlarının ortak anlaşmasına göre Azerbaycan Savunma Bakanı Korgeneral Zakir Hasanov, Dağlık Karabağ'da konuşlandırılacak olan Rus Barış Gücü Komutanı Tümgeneral Rüstem Muradov ile görüştüğü belirtildi.

Gerçekleştirilen görüşmede Azerbaycan, Rusya Cumhurbaşkanları ve Ermenistan Başbakanı ortak bildirisinin hükümlerinin uygulanması üzerinde durulduğu ifade edildi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı