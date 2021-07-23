Azerbaycan-Ermenistan sınırında tansiyon yükseldi! Çatışmalar saatlerdir sürüyor

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Ermenistan'ın Azerbaycan sınırında 1 askeri şehit etmesinin ardından tansiyon yükseldi. Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a misli ile karşılık verdiği bildirildi.

Ermenistan'ın Azerbaycan sınırında 1 Azerbaycan askerini şehit etmesinin ardından yükselen gerilim, tırmanarak devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bölgedeki son durum hakkında bilgilendirme yaptı.

KELBECEDER'DE AZERBAYCAN MEVZİLERİNE SALDIRI

Bakanlık, Ermenistan ile sınırda çatışma yaşandığını duyurdu. Savunma Bakanlığının açıklamasında, sınırın Kelbecer bölgesinde Azerbaycan mevzilerinin Ermenistan birliklerince ateş altına alındığı bildirildi.

SAAT 16.00'DAN BERİ DEVAM EDİYOR

Azerbaycan ordusunun da karşılık verdiği ve çatışmanın sürdüğü belirtildi. Yerel saatle 16.00 sıralarında aynı istikamette çatışmalar başlamış, Azerbaycan ordusundan bir asker, Ermenistan mevzilerinden keskin nişancı silahıyla açılan ateş sonucu şehit olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov