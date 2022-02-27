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Azerbaycan'da Ukrayna'ya destek gösterisi

AA, Resul Rehimov - Güncel
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları protesto edildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları protesto edildi.

Ukrayna'nın Bakü Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce Azerbaycanlı, Ukrayna bayrakları ve pankartlar açarak Ukrayna'ya desteklerini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aleyhine pankartlar açan Azerbaycanlılar, Rus ordusunun bir an önce Ukrayna topraklarından çıkması ve savaşın sona ermesi yönünde sloganlar attı.

Bu arada, gösterinin yanı sıra Ukrayna'ya yadım kampanyası başlatıldı.

Çok sayıda gösterici, gıda ve ilaç gibi ihtiyaç maddelerini Ukrayna'ya gönderilmek üzere büyükelçiliğe teslim etti.

Yaklaşık 1 saat süren gösteri olaysız şekilde sona erdi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı üzerine, dün Azerbaycan'dan Ukrayna'ya değeri 5 milyon avronun üzerinde ilaç ve tıbbi malzeme gönderilmişti.

Azerbaycan'da Ukrayna'ya destek gösterisi

Azerbaycan'da Ukrayna'ya destek gösterisi

Azerbaycan'da Ukrayna'ya destek gösterisi

AA / Resul Rehimov - Güncel

Azerbaycan, Ukrayna, Rusya, Bakü, Güncel, Haberler

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