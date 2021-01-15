Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'yı ziyaret etti (4)
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Şuşa sokaklarında dolaşması Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Yukarı Gövher Ağa Camisi'ni ziyareti Camiye Kuran-ı Kerim hediye etmesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in kilise ziyareti Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden...
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Şuşa sokaklarında dolaşması
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Yukarı Gövher Ağa Camisi'ni ziyareti
Camiye Kuran-ı Kerim hediye etmesi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in kilise ziyareti Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'yı ziyaret etti. Ziyarette eşi Mihriban Aliyeva ile kızı Leyla Aliyeva da yer aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı