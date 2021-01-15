Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'yı ziyaret etti (4)
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'yı ziyaret etti (4)

15.01.2021 15:02 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:33

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Şuşa sokaklarında dolaşması Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Yukarı Gövher Ağa Camisi'ni ziyareti Camiye Kuran-ı Kerim hediye etmesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in kilise ziyareti Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Şuşa sokaklarında dolaşması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Yukarı Gövher Ağa Camisi'ni ziyareti

Camiye Kuran-ı Kerim hediye etmesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in kilise ziyareti Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'yı ziyaret etti. Ziyarette eşi Mihriban Aliyeva ile kızı Leyla Aliyeva da yer aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'yı ziyaret etti (4)
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'yı ziyaret etti (4)
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'yı ziyaret etti (4)
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'yı ziyaret etti (4)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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