Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'yı ziyaret etti (4)

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Şuşa sokaklarında dolaşması Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Yukarı Gövher Ağa Camisi'ni ziyareti Camiye Kuran-ı Kerim hediye etmesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in kilise ziyareti Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Şuşa sokaklarında dolaşması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Yukarı Gövher Ağa Camisi'ni ziyareti

Camiye Kuran-ı Kerim hediye etmesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in kilise ziyareti Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'yı ziyaret etti. Ziyarette eşi Mihriban Aliyeva ile kızı Leyla Aliyeva da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı