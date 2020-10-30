Azerbaycan, 25 sivilin öldüğü Berde'nin intikamını alıyor: Sivilleri vuran 'Smerç' SİHA'larla imha edildi
30.10.2020 09:43 | Son Güncelleme: 30.10.2020 10:35
Azerbaycan ordusu, Berde kentinde 25 sivilin yaşamını yitirmesine, 70'ten fazla kişinin de yaralanmasına neden olan Ermenistan'a ait Smerç füze sistemini imha etti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı görüntülerde, Berde'deki sivilleri hedef alan Smerç füze sisteminin nokta atışıyla imha edildiği görülüyor.
Bakanlık, füze sisteminin imha edildiği zamanın dün yerel saatle 15.18 olduğu bilgisini aktardı.
25 SİVİL HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Ermenistan ordusunun cepheden 60 kilometre mesafedeki Berde kentine misket bombalı Smerç füzeleriyle 27-28 Ekim'de düzenlediği saldırılarda 25 sivil yaşamını yitirmiş, 70'ten fazla kişi yaralanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı