Azerbaycan, 25 sivilin öldüğü Berde'nin intikamını alıyor: Sivilleri vuran 'Smerç' SİHA'larla imha edildi

Azerbaycan ordusu, Berde kentinde 25 sivilin yaşamını yitirmesine, 70'ten fazla kişinin de yaralanmasına neden olan Ermenistan'a ait Smerç füze sistemini imha etti.