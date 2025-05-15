Azem nerede? Azem'i kim saklıyor (İnci Taneli - Sezon Finali)?

Azem nerede? Azem'i kim saklıyor (İnci Taneli - Sezon Finali)?
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Bugün yeni bölümü yayınlanacak olan İnci Taneleri'nde Azem merak konusu oldu. Peki, Azem nerede? Azem'i kim saklıyor?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak. Peki, Azem nerede? Azem'i kim saklıyor (İnci Taneli - Sezon Finali)?

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dilber, Zahir'i öldürecek mi?

Dilber, Zahir'in ona olan aşkından ve takıntısında son noktaya gelinir. Dilber, eline bıçağı alır ve Zahir'in üzerine yürür. Cihan ise bir aşk öpücüğünün peşindedir!

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnci Taneleri dizisinin 24. bölümünde Dilber'i büyük bir tehlike bekliyor!

Talip'in Ayça'yı üzmesi Azem için bardağı taşıran son damla olur. Ofise gider ve hesabını hiç istemediği bir biçimde sorar. Dilberse Azem ve Piraye'nin iletişimde olmasından dolayı gergindir. Azem başına gelen felaketlerin arasında kızına yardım edebilmenin yollarını arıyordur.

Cihan içinse bir yol ayrımı gelmiştir. Ya karanlık tarafa geçecek ya da karanlık tarafın pisliğini ortaya çıkarmak için iyilerle iş birliği yapacaktır. Cihan bu ikilemdeyken Zahir yeniden Dilber'in yaşamına girmenin bir yolunu bulmuştur.

AZEM NEREDE?

İnci Taneleri sezon finalinde Azem'in kapalı bir alanda tutulduğu görüldü. Ancak Azem'in nerede olduğu ve kim tarafından alıkonulduğu henüz açıklanmadı.

Azem nerede? Azem'i kim saklıyor (İnci Taneli - Sezon Finali)?

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

İNCİ TANELERİ OYUNCULARI

İnci Taneleri dizisinin oyuncuları arasında; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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