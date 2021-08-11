Azdavay'da sel mi oldu? Azdavay'da sel mi var? 11 Ağustos Kastamonu Azdavay sel mi oldu?
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Azdavay'da sel mi oldu? Azdavay'da sel mi var? 11 Ağustos Kastamonu Azdavay sel mi oldu?

Azdavay'da sel mi oldu? Azdavay'da sel mi var? 11 Ağustos Kastamonu Azdavay sel mi oldu?
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Yurdumuzda son günlerde kuzey bölgelerde yoğun yağmur nedeniyle sel yaşanabiliyor. Bazı bölgelerde ise heyelan yaşanıyor. Sel olan bölgelerden birisi de Kastamonu Azdavay oldu. Peki, Azdavay'da sel mi oldu? Azdavay'da sel mi var? Kastamonu Azdavay sel mi oldu?

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur, sele neden oldu. Araçlar sürüklendi, tarım arazileri su altında kaldı. Su basan binaların zemin katlarında mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı. Bunun ardından vatandaşlar Azdavay son dakika haberlerini araştırmaya başladı. Peki, Azdavay'da sel mi oldu? Azdavay'da sel mi var? Kastamonu Azdavay sel mi oldu?

AZDAVAY'DA SEL Mİ OLDU?

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur, sele neden oldu, araçlar sürüklendi, tarım arazileri su altında kaldı. Su basan binaların zemin katlarında mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı.

İlçede saat 07.00'de başlayan şiddetli yağmur sele neden oldu. Çok sayıda araç sele kapıldı, ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı araçlar oluşan çamur yığınına saplandı. Derelerin taştığı ilçede tarım arazileri de sular altında kaldı, köprüler zarar gördü. Sel nedeniyle Azdavay-Pınarbaşı karayolunda ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi. Belediye ekipleri, yağmurun şiddetinin azalmasıyla temizlik çalışması başlattı.

Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, dere yataklarının hepsinin taştığını söyleyerek, "Tarihte böyle bir şey görmedik. Dere yataklarının hepsi taştı. İlçenin yarısı su altında kaldı. İlçede su dere gibi akıyor mahallelerde. Şaşkınla izliyoruz" dedi.

Başkan Civelek, su altında kala binalarda zemin katlarda mahsur kalan yaklaşık 40 kişiyi kurtardıklarını söyledi. Başkan Civelek, şu ana kadar can kaybı ve yaralı olmamasının sevindirici olduğunu belirtti.

Azdavay'da sel mi oldu? Azdavay'da sel mi var? 11 Ağustos Kastamonu Azdavay sel mi oldu?

YOL ULAŞIMA KAPATILDI

Kastamonu Azdavay'da şiddetli yağmur devam ederken, ilçenin büyük bölümü sular altında kaldı. Belediyenin boş halk otobüsü, sel nedeniyle suya gömüldü, birçok araç ise sürüklendi. Jandarma ekipleri, Kastamonu- Azdavay yolunda önlem aldı. İlçeye 10 kilometre kala yol, trafiğe kapatıldı. Yol kenarında bulunan derenin taştığı, ağaç parçalarının sel ile yola sürüklendiği görüldü.

TARİHİ KÖPRÜ DE SULAR ALTINDA

Öte yandan şiddetli yağış İnebolu, Küre ve Daday ilçelerinde de etkili oldu. İnebolu-Kastamonu yolu ulaşıma kapandı. Küre'de mahallede bulunan yol çöktü, İkiçay mevkisinde sular yola taştı. İnebolu'da da İstiklal Yolu'nun simgelerinden tarihi İkiçay Köprüsü, sel suları altında kaldı.

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Azdavay'da sel mi oldu? Azdavay'da sel mi var? 11 Ağustos Kastamonu Azdavay sel mi oldu? - Haberler
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