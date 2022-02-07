Ayvalıkgücü Belediyespor bu hafta, yakın takipteki Bigaspor'u konuk edecek

Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ, Ayvalıklı taraftarlara çağrı yaparak bu önemli maçta destek beklediklerini söyledi.

Ayvalıkgücü Belediyespor, ikinci yarıya ara transfer yaparak; Gebzespor'dan, Kartal Öztaşkın, Alibeyköyspor'dan Osman Ersöz, Tirespor'dan Güner Okay ve Yalovospor'dan Murat Kürüm'ü renklerine kattı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ikinci yarıya galibiyetle başlayan ve liderlik koltuğunu üç haftadır koruyan futbolcuları ve teknik yönetimi kutladı. Hafta sonu önemli bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak olan takımın yanında yer alacağını vurgulayan Başkan Ergin, Ayvalıkgücü Belediyspor'a üçüncü ligin çok yakışacağını söyledi.

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