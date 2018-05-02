Ayvalık Ticaret Odası'nda Yeni Dönem Başladı - Mustafa Büyükçıvgın

Ayvalık Ticaret Odası (ATO) Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, "Şunu önemle belirtmek isterim ki yönetim kurulu içerisinde görev alan tüm üyelerimizin yetki ve sorumlulukları dengeli, paylaşımcı ve eşittir." dedi.

Büyükçıvgın, yeni yönetim kurulu üyeleriyle ATO salonununda basın toplantısı düzenledi.

Büyükçıvgın, seçimlerin kanunda belirtildiği şekilde önce 9 meslek grubunda yapıldığını, bu meslek gruplarından seçilen 21 kişinin ATO Meclisini oluşturduğunu söyledi.

Daha sonra bu meclisin içinden yönetim kurulunun seçildiğini ifade eden Büyükçıvgın, şöyle konuştu:

"Yönetim kurulu üyeliklerine Ali Pehlivan, Ali Uçar, Mehmet Babayiğit, İbrahim Ulaş, Ahmet Ürgüplü ve Osman Özdoğan seçildiler. Meclis üyelerimizin çoğunluğu da şahsımı, yönetim kurulu başkanı olarak görevlendirdi. Yönetim kurulu üyelerimizin görev dağılımını belirlemek için bir seçim yaptık. Bu seçimin sonucunda yönetim kurulu başkan yardımcılıklarına Mehmet Babayiğit ve Osman Özdoğan, sayman üyeliğeyse İbrahim Ulaş seçildil. Şunu önemle belirtmek isterim ki yönetim kurulu içerisinde görev alan tüm üyelerimizin yetki ve sorumlulukları dengeli, paylaşımcı ve eşittir. Görev dağılımından sonraki yönetim kurulu toplantımızı ise 27 Nisan'da gerçekleştirdik. Odamızın tüm üyelerine bu başlangıcın hayırlı olmasını dilerim."