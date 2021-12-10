BALIKESİR - Ayvalık'ta yağış ve fırtına etkili oldu - Haberler
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BALIKESİR - Ayvalık'ta yağış ve fırtına etkili oldu

AA / Suat Salgın - Haberler | Güncel

Meteoroloji'nin Balıkesir'in güney bölgeleri için günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış ve kuvvetli fırtına Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili oldu.

BALIKESİR (AA) - Meteoroloji'nin Balıkesir'in güney bölgeleri için günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış ve kuvvetli fırtına Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili oldu.

BALIKESİR - Ayvalık'ta yağış ve fırtına etkili oldu

BALIKESİR - Ayvalık'ta yağış ve fırtına etkili oldu

BALIKESİR - Ayvalık'ta yağış ve fırtına etkili oldu

BALIKESİR - Ayvalık'ta yağış ve fırtına etkili oldu

BALIKESİR - Ayvalık'ta yağış ve fırtına etkili oldu

BALIKESİR - Ayvalık'ta yağış ve fırtına etkili oldu

BALIKESİR - Ayvalık'ta yağış ve fırtına etkili oldu

BALIKESİR - Ayvalık'ta yağış ve fırtına etkili oldu

BALIKESİR - Ayvalık'ta yağış ve fırtına etkili oldu

BALIKESİR - Ayvalık'ta yağış ve fırtına etkili oldu

BALIKESİR - Ayvalık'ta yağış ve fırtına etkili oldu

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