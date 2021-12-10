BALIKESİR - Ayvalık'ta yağış ve fırtına etkili oldu

BALIKESİR (AA) - Meteoroloji'nin Balıkesir'in güney bölgeleri için günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış ve kuvvetli fırtına Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili oldu.