BALIKESİR - Ayvalık'ta yağış ve fırtına etkili oldu
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Meteoroloji'nin Balıkesir'in güney bölgeleri için günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış ve kuvvetli fırtına Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili oldu.
BALIKESİR (AA) - Meteoroloji'nin Balıkesir'in güney bölgeleri için günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış ve kuvvetli fırtına Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili oldu.