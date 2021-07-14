Ayvalık'ı tatil için tercih edenlere konser müjdesi
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Ayvalık'ı tatil için tercih edenlere konser müjdesi

Ayvalık'ı tatil için tercih edenlere konser müjdesi
Bültenler - Haberler | Güncel

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Kuzey Ege'nin turizmde markası Ayvalık'ı tatil için tercih edenlere konser müjdesi de verdi.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, geçtiğimiz yıl yenilenen, koltuk sayısı artırılan amfitiyatroda Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında yaz konserlerine devam edeceklerini duyurdu.

Kurban Bayramı'nda, hem tatil yaparak hem de eğlenerek Ayvalık'ın tadını çıkarmak isteyen konuklara çağrıda bulunan Başkan Ergin, "Yeşil ile mavinin kucaklaştığı Ayvalık'ta; doğal güzellikleri keşfedin. Yirmi iki adasında, koylarında, mavi bayraklı plajlarında kulaç atın. Birbirinden lezzetli mezelerin tadına bakın. Günün sonunda,asırlık çam ağaçlarının serinliğinde, değerli sanatçıların konserlerini izleyerek yorgunluk atın, şarkılar dinleyin, sanatçılara eşlik edin" dedi.

Yaz konserleri kapsamında; 28 Temmuz Çarşamba Toprak Sahne'nin "Sığınamayanlar" oyunu, 29 Temmuz Perşembe Hasret Gültekin türkü müzikali, 21 Temmuz Çarşamba, Merve Özbey,22 Temmuz Perşembe Adamlar, 24 Temmuz Cumartesi Buray, 23 Temmuz Cuma Madrigal&Canozan, 30 Temmuz Cuma Fazıl Say, 31 Temmuz Cumartesi Teoman,3 Ağustos Salı Koray Avcı, 4 Ağustos Çarşamba Göksel,6 Ağustos Cuma Cem Adrian,13 Ağustos Cuma Derya Uluğ, 14 Ağustos Cumartesi Tan Taşçı, 15 Ağustos Pazar Fatih Ürek,20 Ağustos Cuma Ayta Sözeri, 21 Ağustos Cumartesi Tuğba Yurt,konserleriyle, sanatseverlerle buluşacak. Konser günlerinde Covid-19 kuralları geçerli olacak. İzleyiciler koltuklara bir boş bir dolu şeklinde oturacak.

Kaynak: Bültenler

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