Ayvacık'ta sağanak ve fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Ayvacık'ta sağanak ve fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

Ayvacık'ta sağanak ve fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
Demirören Haber Ajansı / İpek Yavaş - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına evlerin çatısını uçurdu, ağaçları devirdi.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına evlerin çatısını uçurdu, ağaçları devirdi.

Ayvacık ilçesinde sabah saatlerinde sağanak ve fırtına etkili oldu. Fırtına, Ayvacık ilçe merkezinde ağaçları devirirken, ilçeye bağlı Büyükhusun, Sazlı, Paşaköy ve Dibekli köylerinde ise bazı evlerin çatıları uçtu. Direklerin devrilmesi sonucu bazı köylerde elektrikler kesildi. Arızanın giderilmesi için ekipler onarım çalışması başlattı.

Özel İdare, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Ayvacık Belediyesi ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı. Devrilen ağaçları kaldırma çalışmaları devam ediyor.Sağanak ve fırtınanın vurduğu Büyükhusun Köyü Muhtarı Baki Güçlü, "Bu sabah erken saatlerde çok şiddetli fırtına ile uyandım. Elektrik direkleri ve ağaçların devrildiğini gördüm. Düşen çatıları gördüm. Kırılan ağaçları gördüm" dedi.ÇATI'NIN UÇMA ANI CEP TELEFONUNA YANSIDIİlçeye bağlı Küçükkuyu beldesinin Gökçetepe Mahallesi'nde de bir evin çatısı uçtu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda maddi zarar meydana geldi.DOLU 1 METREYE ULAŞTI

Ezine ilçesine bağlı Köseler köyünde ise sabah erken saatlerde başlayan şiddetli rüzgar ile yağmur, kısa süre sonra yerini dolu yağışına bıraktı. Yağış sırasında bir alana biriken dolular cep telefonu ile görüntülendi.


Ayvacık'ta sağanak ve fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
Ayvacık'ta sağanak ve fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
Ayvacık'ta sağanak ve fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
Ayvacık'ta sağanak ve fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
Ayvacık'ta sağanak ve fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
Ayvacık'ta sağanak ve fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
Ayvacık'ta sağanak ve fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
Ayvacık'ta sağanak ve fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
Ayvacık'ta sağanak ve fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
Ayvacık'ta sağanak ve fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
Ayvacık'ta sağanak ve fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
Ayvacık'ta sağanak ve fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
Ayvacık'ta sağanak ve fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İpek Yavaş

Ayvalık savaş alanına döndü! Fırtına nedeniyle 30 teknenin battığı bölgeden gelen görüntüler korkunç
Ayvalık savaş alanına döndü! Fırtına nedeniyle 30 teknenin battığı bölgeden gelen görüntüler korkunç
Ayvalık'ta etkili olan fırtınada 20 tekne battı
Ayvalık'ta etkili olan fırtınada 20 tekne battı
BOMBALI SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TKPML TERÖRİSTLERİNİN KEŞİF GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
BOMBALI SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TKPML TERÖRİSTLERİNİN KEŞİF GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Deniz Çakır Oktay Kaynarca
Spor Mesut Özil Fatih Terim Şenol Güneş Hakan Arslan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ayvacık'ta sağanak ve fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 15:18:12. #1.11#

title