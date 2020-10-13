Eski HDP'li Aysel Tuğluk ve Sebahat Tuncel hakkında tutuklama kararı
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Eski HDP'li Aysel Tuğluk ve Sebahat Tuncel hakkında tutuklama kararı

13.10.2020 11:07 | Son Güncelleme: 13.10.2020 12:13

Eski HDP Milletvekilleri Aysel Tuğluk ve Sebahat Tuncel hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen 6-7 Ekim Olayları'na ilişkin soruşturması kapsamında tutuklama kararı verildi. Tutuklanması istenen Aysel Tuğluk daha önce askere taş atmasıyla gündeme gelmişti.

Kobani olayları kapsamında başlatılan soruşturmada iki eski HDP milletvekili, savcılıkça tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Başka suçlardan bulundukları Kandıra Cezaevi'nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla yapılan sorgu sonucunda Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, Tuğluk ve Tuncel hakkında tutuklama kararı verdi.

Tutuklama kararında, 6-8 Ekim 2014'te Türkiye'nin farklı şehirlerinde aynı anda koordine içerisinde uzun namlulu silahlar, patlayıcı maddeler, taş ve sopa kullanılarak ve barikat kurularak kişilerin ölümüne, yaralanmasına, kamu ve özel malların zarar görmesine yol açan şiddet olaylarının terör örgütü PKK ve onun yurt dışı yapılanmasınca koordine edildiği kaydedildi.

"EYLEMLER İÇİN CESARET YARATILMAYA ÇALIŞILDI"

"Kobani'de belli bir etnik sınıfın mücadelesi ön plana çıkarılarak, Türkiye'de gerçekleştirilecek hareket ve eylemler için kamuoyunda cesaret yaratılmaya çalışıldığı" ifade edilen kararda, HDP, DBP, HDK ve DTK eş başkanları, temsilcileri ve milletvekillerince bu kapsamda açıklama ve çağrılar yapıldığına ilişkin dosyada tespit ve medya paylaşım tutanakları bulunduğu belirtildi.

Kararda, "Sebahat Tuncel'in olayların gerçekleştiği tarihte Halkların Demokratik Kongresi (HDK) sözde eş başkanı olarak görevli olduğu" hatırlatılarak, söz konusu kongrenin karar alma ve idare süreçlerindeki görevi sebebiyle gerçekleştirilen faaliyetlerden haberdar olduğunun kabulü gerektiği ifade edildi.

"SOMUT DELİLLER BULUNDU"

Aysel Tuğluk'un ise yapılan açıklamalar ile paylaşılan sosyal medya içeriklerinin birbirine koşut olması ve bu hesaplar yönünden kamuoyuna yönelik bir yalanlamada bulunulmaması karşısında hesabın başka kişilerce ele geçirildiği şeklindeki savunmasına itibar edilmediğine işaret edilerek, "Taraf beyanları, teşhis tutanakları, olay görüntülerini içeren tutanaklar, dijital inceleme tutanakları, arama ve el koyma tutanakları, örgütsel irtibata ilişkin e-mail içerikleri değerlendirildiğinde Tuncel ve Tuğluk'un üzerlerine atılı devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme ve öldürmeye teşebbüs ve suç örgütlerinin oluşturduğu korkutucu güçten yararlanılarak silahla birden fazla kişi ile yağma suçlarını işlediklerine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu" kaydedildi.

Kararda, delil durumu ve atılı suçlar için istenen cezanın alt ve üst sınırları dikkate alınarak, Tuncel ve Tuğluk'un tutuklanmalarına karar verildiği belirtildi.

17 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, 25 Eylül'de 82 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkartılmış, 7 ilde düzenlenen operasyonda terörle mücadele ekiplerince 20 zanlı yakalanmıştı. Zanlılardan Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Gülfer Akkaya adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bazı eski HDP milletvekillerinin de arasında bulunduğu 17 kişi tutuklanmıştı.

Eski HDP'li Aysel Tuğluk ve Sebahat Tuncel hakkında tutuklama kararı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç

Haber Yorumları (8)
TÜM DÜNYA TÜRKLERE KARŞI: Kılıçtaroğlu''da dibimizde ki Türkleri, Kürtleri boş ver, doğu Akdeniz''i boşver, PKK''yı boşver, Ermenistan''ı boşver, Vatan hainlerini boş ver önce Doğu Türkistan''a bak diyor. acemi hokkabazlık yapmasın evin yanarken kimse seyretmeye kuş aramaz. Evimizdeki yangını söndürebilirsek tabi ki oraya da bakılmalı.
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TAHTAKURUSU: kardeş dava hakim avukat hapis mapis karıştırmaya gerek yok şimdi. Bunları alacaksın şambiyele koyup egeden denize iteceksin. Sonrasını biliyorsunuz zaten Allah büyük.
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KESER DÖNER SAP DÖNER GÜN GELİR HESAP DÖNER: çok şükür o gün de geldi desenize hala aklımda bu ülkenin milletvekili kisvesi altındaki bir kadının ülkemin polisine askerine taş atması utanç verici . ama yalnızca utanç verici değil haince ve nankörce yediği kaba pisliyen bu kadının daha fazla zaman kaybetmeden cezalandırılması kamu vicdanıdır
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