Ayrılık Haberlerine Kerem Bürsin Son Noktayı Koydu!

Üç buçuk yıllık aşkı Serenay Sarıkaya ile ayrıldığı yönünde sürekli haber olan Kerem Bürsin, sonunda sessizliğini bozdu.

AÇIKLIK GETİRDİ

Amerika'da 1.5 ay kaldıktan sonra geçen günlerde İstanbul'a dönen Kerem Bürsin, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Oyuncu, bir iş görüşmesi için geldiği Nişantaşı'nda ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kerem Bürsin, sevgilisi Serenay Sarıkaya ile ayrılık haberlerine açıklık getirdi.

"ALIŞTIK ARTIK BU TÜR HABERLERE"

Oyuncu sorulara, "Ben yokum, o burada bazı işler yapıyor. Doğal olarak bu tür haberler çıkıyor. Her şey harika gidiyor. Bir ayrılık yok. Biz normal karşılıyoruz bu tür haberleri. Alıştık açıkçası bu tür haberlere" diye cevap verdi.