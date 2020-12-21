Ayrı olduğu eşi ve çocuğunu görmek için çatıya çıktı
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Ayrı olduğu eşi ve çocuğunu görmek için çatıya çıktı

21.12.2020 18:34 | Son Güncelleme: 21.12.2020 18:38
Ayrı olduğu eşi ve çocuğunu görmek için çatıya çıktı

BİLECİK'te eşinden ayrı olduğu öğrenilen Bayram S., 7 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundi.

BİLECİK'te eşinden ayrı olduğu öğrenilen Bayram S., 7 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundi. Bayram S., polisin ikna etmesiyle aşağı indirildi.

Bilecik'te yaşayan Bayram S., Osmangazi Mahallesi'nde 7 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak intihar edeceğini söyledi. Bayram S.'yi görenler polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ve itfaiye ekipleri apartmanın girişine hava yastığı açarak önlem aldı. Ayrı olduğu eşi ve çocuğunu görmek istediğini söyleyen Bayram S.'yi uzun süren çabaların ardından polis ekipleri ikna ederek çatıdan indirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen Bayram S. daha sonra işlemleri için emniyete götürüldü.


Ayrı olduğu eşi ve çocuğunu görmek için çatıya çıktı
Ayrı olduğu eşi ve çocuğunu görmek için çatıya çıktı
Ayrı olduğu eşi ve çocuğunu görmek için çatıya çıktı
Ayrı olduğu eşi ve çocuğunu görmek için çatıya çıktı
Ayrı olduğu eşi ve çocuğunu görmek için çatıya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cafer ELMAS

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