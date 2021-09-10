Aynı projede buluştular
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Aynı projede buluştular

Aynı projede buluştular
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Müzik dünyasının iki başarılı ismi Ayla Çelik ve Hakan Altun sürpriz bir proje için bir araya geldi. İkili, Türkiye'nin en büyük söz yazarlarından Hakkı Yalçın'ın yakın zamanda piyasaya çıkacak olan "Hakkı Yalçın Şarkıları" isimli proje albümünün çıkış parçasına imza attı.

Sözleri Hakkı Yalçın'a, müziği Ayla Çelik ve Serdar Aslan'a, aranjesi ise Serkan Ölçer'e ait olan "Seviyoruz Hala" şarkısı aşk dolu sözleri ile bu yıl çiftlerin şarkısı olmaya aday. 'Hakkı Yalçın Şarkıları' proje albümünün habercisi olan 'Seviyoruz Hala' şarkısıyla müzikseverlerle buluşan Ayla Çelik ve Hakan Altun, şarkının klibi ile de sevenlerini heyecanlandırdı. İkilinin sosyal medyada yayınladığı klibin teaser'ı oldukça ilgi gördü. Yönetmenliğini Bedran Güzel'in yaptığı klibin çekimleri Bodrum'da gerçekleşti. Gün batımı ve deniz manzaralı bir karavanda iki aşığı canlandıran Ayla Çelik ve Hakan Altun'un yer aldığı klibin çekimleri yaklaşık 12 saat sürdü. Ayla Çelik ve Hakan Altun 'Seviyoruz Hala" 10 Eylül Cuma günü, Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda…

Aynı projede buluştular

Kaynak: Snob Magazin

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