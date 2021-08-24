Aynı bölgede son bir ayda 10'uncu orman yangını
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Aynı bölgede son bir ayda 10'uncu orman yangını

Aynı bölgede son bir ayda 10'uncu orman yangını
Demirören Haber Ajansı / Erol Güngördü - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı. Aynı bölgede son bir ay içerisinde 10 orman yangını çıktığı belirtildi.

Ezine ilçesi Tavaklı köyü yakınlarında son bir ayda 10'uncu kez orman yangını çıktı. Yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye ekipleri sevk edildi. Havadan 5 yangın söndürme helikopteri, karadan da 10 arazöz ve çok sayıda işçiyle müdahale edilen yangın, büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken 5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Aynı bölgede son bir ayda 10'uncu orman yangını
Aynı bölgede son bir ayda 10'uncu orman yangını
Aynı bölgede son bir ayda 10'uncu orman yangını
Aynı bölgede son bir ayda 10'uncu orman yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Güngördü

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