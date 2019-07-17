AYM, 133 milletvekilinin öğretim elemanlarıyla ilgili iptal başvurusunu kabul etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'li Engin Altay, Levent Gök, Özgür Özel ile birlikte 130 milletvekilinin "öğretim elemanlarının disiplin sorumluluğu kapsamına 657 Sayılı Kanun'da sayılan fiillerin tamamını dâhil eden kuralın iptali" başvurusunu kabul etti. AYM, öğretim elemanlarının, memur ile tümüyle aynı kurala tabi edilmesini Anayasa'ya aykırı buldu.

Anayasa Mahkemesi, öğretim elemanlarının disiplin sorumluluğu kapsamına 657 sayılı Kanun'da sayılan fiillerin tamamını dahil eden kural ile YÖK başkanına öğretim elemanları hakkında doğrudan soruşturma açabilme yetkisi veren kuralın iptaline karar verdi.