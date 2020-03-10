Aylar sonra Instagram'dan fotoğrafını paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ'a beğeni yağdı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Aylar sonra Instagram'dan fotoğrafını paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ'a beğeni yağdı - Magazin
Kıvanç Tatlıtuğ, Instagram, Magazin

Aylar sonra Instagram'dan fotoğrafını paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ'a beğeni yağdı

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yaklaşık 3 aylık sessizliğin ardından sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaştı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede 560 bin beğenini aştı.

10.03.2020 08:45 | Son Güncelleme: 10.03.2020 08:50
Aylar sonra Instagram'dan fotoğrafını paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ'a beğeni yağdı

Rol aldığı dizi ve reklam çekimlerindeki başarısıyla her daim adından söz ettirmeyi başaran yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, aylar sonra Instagram hesabından fotoğrafını paylaştı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyayı salladı.

BEĞENİ YAĞDI

2019 Aralık ayından bu yana Instagram hesabından paylaşım yapmayan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un 3 ay sonra gelen yeni paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşan Tatlıtuğ'a 560 binin üzerinde beğen geldi.

ÜNLÜ İSİMLER YORUMSUZ KALAMADI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmayan oyuncunun paylaşımına ünlü isimlerden de yorum gecikmedi. Tatlıtuğ'un fotoğrafına Rıza Kocaoğlu ve Hilal Saral yorum yaptı. Gelen yorumlardan en çok beğeni alan yorum ise Tatlıtuğ'n eşi Başak Dizer'in dudak emojisi koyduğu yorum oldu.

İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un sosyal medyayı sallayan fotoğrafı:

Aylar sonra Instagram'dan fotoğrafını paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ'a beğeni yağdı

Haberin Videosu:

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'a beğeni yağdı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Öğretmenin 1. sınıf öğrencilerine verdiği kitapta yazanlar velileri çıldırttı Magazin
Öğretmenin 1. sınıf öğrencilerine verdiği kitapta yazanlar velileri çıldırttı
Bir devir sona erdi! ABD, 19 yıldır işgal ettiği topraklardan ayrılıyor Magazin
Bir devir sona erdi! ABD, 19 yıldır işgal ettiği topraklardan ayrılıyor
AB ile gergin zirve! Yetkililere kızan Erdoğan toplantıyı terk etti Magazin
AB ile gergin zirve! Yetkililere kızan Erdoğan toplantıyı terk etti
ByLock'taki iğrenç grup: Boyu en az 1.65, beyaz tenli ve güzel olsun Magazin
ByLock'taki iğrenç grup: Boyu en az 1.65, beyaz tenli ve güzel olsun
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Magazin
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Magazin
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Charles Michel İçişleri Bakanı Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Okan Bayülgen Nilperi Şahinkaya
Spor Adem Büyük Fatih Terim Emre Belözoğlu Hikmet Karaman Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla İran Adana Petrol Yunanistan
Şu an buradasınız: Aylar sonra Instagram'dan fotoğrafını paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ'a beğeni yağdı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 09:07:38. #1.15#