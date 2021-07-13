Aygün Aydın kimdir? Aygün Aydın hayatı ve biyografisi! Aygün Aydın kaç yaşında, nereli?
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Aygün Aydın, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Aygün Aydın hakkında merak edilenler. Aygün Aydın hayatı ve biyografisi. Aygün Aydın kimdir?
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AYGÜN AYDIN KİMDİR?
1995 İstanbul doğumlu olan Aygün Aydın, Beykent Üniversitesi Tv Haberciliği ve Programcılığı bölümünde eğitim aldı. Ravi İncigöz ve Mustafa Ceceli'nin "Şeker" klibinde yer aldı.
Aygün AydınBu Tarz Benim adlı moda programı ile tanındı.
AYGÜN AYDIN OYNADIĞI DİZİLER
Kırmızı Oda
Bay Yanlış
Menajerimi Ara
Yasak Elma
Muhteşem Yüzyıl: Kösem