İran dini lideri Hamaney'in torunu koronavirüse yakalandı
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İran dini lideri Hamaney'in torunu koronavirüse yakalandı

Bugüne kadar 43 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği İran'da hastalık ülkenin zirvesindeki isimlerde de görülüyor. Son olarak İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in torununda da koronavirüs görüldü.

01.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 01.03.2020 12:25
İran dini lideri Hamaney'in torunu koronavirüse yakalandı

Çin'in ardından kaynaklı ölümlerin en çok görüldüğü ülke 'da 'in torunu da koronavirüse yakalandı.

Dünya koronavirüs salgınıyla boğuşuyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan salgın dünyanın bir çok ülkesine yayıldı. Virüs nedeniyle bugüne kadar tüm dünyada 2 bin 980 kişi hayatını kaybetti.

HAMENEY'İN TORUNU DA YAKALANDI

Koronavirüs İran'da bugüne kadar 43 can aldı. Ülkede koronavirüs kaynaklı 593 vaka görüldü. Bugün gelen ise salgının boyutunu gözler önüne seriyor. İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in torunu koronavirüse yakalandı. Arap kaynaklı haber kuruluşları bu haberi servis ederken Tahran'dan henüz bir açıklama gelmedi.

NE OLMUŞTU?

43 kişinin koronavirüs nedeniyle öldüğü İran'da Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Herirçi, Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, milletvekili Mahmud Sadıki, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur ve İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.


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: İran dini lideri Hamaney'in torunu koronavirüse yakalandı
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