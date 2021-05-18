Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve ailesi, Trabzon'da anaokulu yaptıracak

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve ailesi, Trabzon'da anaokulu yaptıracak.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve ailesi, Trabzon'da anaokulu yaptıracak.

Vali Aksoy, beraberindeki Köprübaşı Hatice-Aslan Aksoy Anaokulu Yaptırma, Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Hasibe Usta ve dernek yöneticileri ile Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

"Köprübaşı Hatice-Aslan Aksoy Anaokulu Yaptırma, Eğitim ve Kültür Derneği" tarafından, Köprübaşı ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi'nde, mülkiyeti Maliye hazinesine kayıtlı arazide 2 katlı inşa edilecek anaokulunun protokolü, Vali Ustaoğlu ve Vali Aksoy arasında imzalandı.

Hayırseverlere, böyle anlamlı bir yatırımı hayata geçirecekleri için teşekkür eden Vali Ustaoğlu, "Okulumuzda ülkemizin geleceği evlatlarımız yetişecektir. Okulumuzun yapımına katkısı olanların Allah hayırlarını kabul etsin. Kendilerine hayırlı ömürler diliyorum." dedi.

Aydın Valisi Aksoy ise bir süre önce vefat eden babası Aslan Aksoy'un adını yaşatmak için ailece bir hayır yapmayı uygun gördüklerini ifade etti.

Vali olarak bu zamana kadar hep hayırseverlerle protokoller imzaladıklarını dile getiren Aksoy, "Ancak bugün protokolün hayırsever tarafında bulunmak ayrı bir heyecan oldu. Bundan çok büyük mutluluk duyduk. Annemize danışarak, ailece aldığımız bu kararla, babamızın ve annemizin adını bu vesile ile yaşatmayı düşündük. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yaklaşık 1200 metrekarelik arsa üzerine kurulacak anaokulunun yapımının bir yılda tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı