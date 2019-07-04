AYDIN Otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, bir otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomobilde bulunan 2 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Gencelli Mahallesi Aydın Devlet Kara yolu üzerinde meydana geldi. Kuyucak ilçesinden Denizli yönüne gitmekte olan Hakkı Emir (55) yönetimindeki 09 JN 910 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce refüje çarpan otomobil, daha sonra takla atarak karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen Ramazan Kahraman (43) yönetimindeki 44 PS 539 plakalı TIR'a çarparak şarampole devrildi. Meydana gelen trafik kazasında otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan Fadime Ana Kılıç (63) ve Fatma Emir (53) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Hakkı Emir (55) ile otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan 10 yaşındaki Arda Emir ise ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansa alarak Nazilli Devlet Hastanesine sevk etti. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, TIR sürücüsü Ramazan Kahraman ölümlü kazaya karıştığı gerekçesi ile gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA