AYDIN Kuşadası'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı
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AYDIN Kuşadası'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı

Kuşadası'nda 30 Ağustos Zafer BayramıZafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi Kuşadası'nda da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

30.08.2020 15:50 | Son Güncelleme: 30.08.2020 15:56

Kuşadası'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı

Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi Kuşadası'nda da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeli olarak yapılan etkinlikler sabah saat 10.00'da Atatürk Meydanı'nda gerçekleşen resmi çelenk koyma töreniyle başladı. Törene, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, Belediye Başkan Yardımcıları, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören, Kaymakam Sadettin Yücel ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

ŞEHİTLİKLER ZİYARET EDİLDİ

Protokol üyeleri, resmi törenden sonra Kuşadası Adalızade Mezarlığı'nda bulunan şehitlikleri ziyaret edip şehitliklere karanfil bıraktı. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında, Kuşadası Belediye Bandosu saat 18.00 ile 20.00 saatleri arasında özel araçlarla tüm kenti dolaşarak konser verecek.

AYDIN Kuşadası'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı

Kaynak: DHA

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