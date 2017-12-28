Aydın-Denizli Otoyolunun Temeli 2018'de Atılacak"

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın-Denizli Otoyolunun temelinin 2018 yılında atılıcağını bildirdi.



Savaş, kongre sonucu yeniden MHP Aydın İl Başkanlığı görevine seçilen Levent İlter'i ziyaret ederek, başarılar diledi.



Ziyaretinde yaptığı konuşmada, yeni yılda Aydın için önemli projelerin hayata geçeceğini dile getiren Savaş, "2018 yılında Aydın-Denizli otoyolunun temel atma törenini gerçekleştireceğiz." dedi.



Savaş, Aydın için bir diğer önemli projenin Gıda İhtisas Serbest Bölgesi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:



"Bu bölgede ürünlerini işleyen ve yüzde 80'inini ihraç eden firmalar, kurumlar vergisinden muaf olacak. Çalışanlar da gelir vergisinden muaf olduğu için çok fazla talep görüyor. Zaten 650 milyon dolarlık ihracat Aydın'a yakışmıyor. Ayrıca bu serbest bölgede 10 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz."



Hava ve demiryolu projeleri



Aydın'ın önemli bir ihtiyacının da havaalanı olduğunu, ancak bu talebe karşı "İzmir'e yakın olma" durumunun öne sürüldüğünü dile getiren Savaş, şöyle konuştu:



"Ben bunu (havalanını) çok istiyorum. İzmir'e yakın olduğu söyleniyor fakat merkez İzmir'e yakın, ilçeler değil. 2020 yılına kadar Türk Hava Yolları ile eğitim uçuşları için protokol yapılmış. Bunun için girişimlerimiz var. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde yine önemli projelerimizden diğerleri ise Aydın-Denizli ikinci demiryolu hattı. Yine ilk etapta Aydın-Çine ve oradan da Güllük Limanı'na kadar ulaşacak olan demiryolu projeleri üzerinde çalışmalarımız sürüyor."



Ziyarette hazır bulunan MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu ise Aydın'da jeotermal santralleri konusunda da çalışma yapılması gerektiğini belirterek, "Projeler, Aydın için önemli projeler. Biz her zaman söylediğimiz gibi Aydın için iyi olan her şeyde desteğimizi vermeye devam edeceğiz." dedi.



MHP İl Başkanı İlter de ziyaretinden dolayı Savaş'a teşekkür ederek, AK Parti ve MHP işbirliğinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.