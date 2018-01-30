Aydın'dan Afrin'deki Mehmetçiklere 1,5 Ton İncir Gönderildi

Aydın'dan Afrin'deki Mehmetçiklere 1,5 ton incir gönderildi

AYDIN - Aydın Ticaret Odası öncülüğünde toplanan 1,5 ton incir, dualarla birlikte Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de bulunan Türk askerlerine gönderildi.

Atatürk Kent Meydanı'nda yapılan törende dualar eşliğinde kuru incir yüklü kamyon Kilis'e uğurlandı.

Aydın Ticaret Odası tarafından Afrin'deki 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere moral vermek amacıyla kuru incir toplama kampanyası başlatılırken, kampanyaya kentteki sivil toplum kuruluşları, incir şirketleri, muhtarlar ve incir işletmeleri de destek verdi.

"Aydın'ın Efeleri'nden, Türkiye'nin Efeleri'ne incir gönderiyoruz"

İncir toplama kampanyasına öncülük ettiklerini kaydeden Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, "Afrin'deki terörist gruplara yönelik yapılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlerimiz için devletimizin gerekeni yaptığını gayet iyi biliyoruz. Ancak Aydınlılar ve Aydın'daki ekonomi alanındaki sivil toplum kuruluşları olarak bir iradeyi ortaya koymak istedik. Aydın'ın Efelerinden Türkiye'nin Efelerine incir gönderiyoruz. Bütün Aydınlılar adına bu kampanyayı Aydın Ticaret Odası olarak organize ettik. Askerlerimiz afiyetle incirleri yesin. Allah askerlerimizin ayaklarına taş değdirmesin, onları Cenabı Allah muzaffer kılsın. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Törene, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Nusret Ünal, Aydın Genç İşadamları Derneği Başkanı Gökhan Pehlivan, Aydın Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Emel Uşaklı, Aydın İş Kadınları Derneği Başkanı Belgin Çekmen, Ekonomi Kulübü Aydın Şubesi Yıldıray Servet Çınar ile birlikte vatandaşlar katıldı.