Aydın'da traktörüne 5 römork takan sürücüye ceza kesildi
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Aydın'da traktörüne 5 römork takan sürücüye ceza kesildi

Aydın'da traktörüne 5 römork takan sürücüye ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Şener Alevci - Haberler | Güncel

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde traktörüne taktığı 5 römork ile trafiğe çıkan sürücüye işlem yapıldı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde traktörüne taktığı 5 römork ile trafiğe çıkan sürücüye işlem yapıldı.

Çiftçilik yapan Sergen Varışlı, traktörüne taktığı 5 römork ile Koçarlı-İncirliova kara yolunda ilerlerken, jandarma ekibince durduruldu.

Tarlasından hayvan yemi taşıyacağı için römorkları taktığını aktaran Varışlı'ya trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 602 lira ceza kesildi.

Varışlı'ya sürüş güvenliği için römorkları tek tek taşıyabileceği bilgisi aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Alevci

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