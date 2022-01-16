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Aydın'da silahlı kavga: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir grup, silahlarla bir evi bastı.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde bir grup, silahlarla bir evi bastı. Şahıslar olay yerine gelen polislere de ateş açarken, olayda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Efeler ilçesi Cuma Mahallesi 203. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavganın ardından silahlarla bir evi basan kalabalık grup, çevreye ve olay yerine gelen polislere de ateş açtı. Bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ve özel harekat birlikleri sevk edildi. Yaşanan olayda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis 2 kişiyi yakalayarak gözaltına alırken, diğer şahıslar kaçtı. Polis, kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

(Murat Uçkaç - Uğur Eser/İHA)

Aydın'da silahlı kavga: 6 yaralı

Aydın'da silahlı kavga: 6 yaralı

Aydın'da silahlı kavga: 6 yaralı

Aydın'da silahlı kavga: 6 yaralı

Aydın'da silahlı kavga: 6 yaralı

Aydın'da silahlı kavga: 6 yaralı

Aydın'da silahlı kavga: 6 yaralı

Aydın'da silahlı kavga: 6 yaralı

Aydın'da silahlı kavga: 6 yaralı

Aydın'da silahlı kavga: 6 yaralı

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Aydın'da silahlı kavga: 6 yaralı

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