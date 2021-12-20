İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

MUĞLA (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Aydın'dan Muğla yönüne giden Y.K. yönetimindeki 09 E 0025 plakalı otomobil, aynı yöne giden F.S. yönetimindeki 09 LJ 474 plakalı otomobille Yağcılar Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada her iki otomobilin sürücüsü ile 09 E 0025 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan A.K, yaralandı.

Haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.