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İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

AA / Murat Şenbaklavacı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Çine ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

MUĞLA (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Aydın'dan Muğla yönüne giden Y.K. yönetimindeki 09 E 0025 plakalı otomobil, aynı yöne giden F.S. yönetimindeki 09 LJ 474 plakalı otomobille Yağcılar Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada her iki otomobilin sürücüsü ile 09 E 0025 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan A.K, yaralandı.

Haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

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AA / Murat Şenbaklavacı - Son Dakika Haberleri

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