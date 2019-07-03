Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, TIR'a çarptı! 2 ölü, 3 yaralı

Aydın-Denizli karayolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDİNCE TIR'A ÇARPTI

Kaza saat 21. 45 sıralarında Kuyucak yakınlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Söke'den Denizli istikametine giden bir panelvan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip TIR'a çarptı.

KAZADA 2 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ DE YARALANDI

Kazada sürücünün eşi ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi ile 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi de hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA