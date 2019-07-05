Aydın'da feci kaza: 1 ölü

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi girişinde 100 metre taklalar atıp sürüklenerek parçalanan lüks cipin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza gece saat 01.30 sıralarında Nazilli-Aydın Karayolu üzerindeki bir incir işletmesinin karşısında meydana geldi. Nazilli yönünden Aydın yönüne gitmekte olan Sedat Özkaya (25) yönetimindeki 09 ABS 590 plakalı lüks cip, iddiaya göre aynı istikamette seyreden bir tırın dorsesine çarparak savruldu. TCDD Denizli-İzmir hattının bulunduğu demiryoluna paralel bir şekilde bankette taklalar atarak yaklaşık 100 metre yuvarlanan lüks cip, parçalara ayrılarak rayların arasında yan yattı. Olayı görenler hemen 112 ekiplerine durumu ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Özkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde yaptıkları araştırmada çarpmanın etkisiyle kopan bir dorse parçasını delil olarak aldılar. Aydın Bölge Trafik Şubesi ekiplerine de bilgi veren polis, kazadan sonra kaçan tırın bulunması için çalışma başlattı. Kaza sırasında yaklaşık 100 metre sürüklenen lüks cipin parçalarının ise her yere dağıldığı görüldü. Kazada hurdaya dönen lüks araç otoparka çekilirken, hayatını kaybeden Özkaya'nın cenazesi Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya tanık olan bir vatandaş, "Evimiz olay yerine çok yakındı. Sesleri duyunca başımı çevirip baktığımda 2 tırın arkasından bir aracın toz duman içerisinde taklalar atarak sürüklendiğini gördüm. Hemen olay yerine koştum. 112 ekiplerine haber verdim. Cipin yanına geldiğimde sürücünün hareketsiz şekilde durduğunu gördüm. Daha sonra 112 ekipleri, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Ama sürücü hayatını kaybetmişti" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA