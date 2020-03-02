Aydın'da dev fuhuş operasyonu; 111 kişiye işlem yapıldı

02.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:14

Aydın'ın Efeler ilçesinde, kiraladıkları evlerde para karşılığı fuhuş yapan ve yaptıran 6'sı travesti toplam 11 şüpheli polisin eş zamanlı operasyonuyla gözaltına alındı. Son dönemin en kapsamlı çalışması olan operasyon kapsamında 111 kişi hakkında işlem yapıldı.



Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Efeler ilçesinde faaliyet gösteren fuhuş çetesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fizik takip sonucu delilleri toplayan polis, operasyon için düşmeye basıldı. Kiraladıkları evlerde fuhuş yaptıkları ve yatırdıkları belirlenen çeteye yapılan operasyonda 111 kişi hakkında işlem başlatıldı. Belirlenen 13 adrese yapılan eş zamanlı baskında, 6'sı travesti toplam 11 kişi yakalandı. Fuhuş yapılan evlerde ise çok uyuşturucu ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen fuhuş çetesi üyeleri, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.



Öte yandan, 2020 yılının başından bu yana Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 11 ev kapatılarak mühürlenirken fuhuş ve fuhşa aracılık yaptığı tespit edilen 12 kişiye işlem yapıldığı belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA