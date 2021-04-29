Son dakika haberi: Aydın'da bağ evinde uyuya kalan çiftçi yangında hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: Aydın'da bağ evinde uyuya kalan çiftçi yangında hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Aydın'da bağ evinde uyuya kalan çiftçi yangında hayatını kaybettiAYDIN'ın İncirliova ilçesinde, bağ evinde uyuya kalan çiftçi Ersel Savaş (52) çıkan yangında hayatını kaybetti.

Aydın'da bağ evinde uyuya kalan çiftçi yangında hayatını kaybetti

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, bağ evinde uyuya kalan çiftçi Ersel Savaş (52) çıkan yangında hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yangın, saat 22.30 sıralarında kırsal Yazıdere Mahallesi'nde çıktı. Acarlar Mahallesi'nde oturan ve çiftçilik yaptığı öğrenilen Ersel Savaş, tarlasını sulamak için akşam saatlerinde Yazıdere Mahallesi'ndeki bağ evine gitti. Suyu açarak arazisinin sulanmasını bekleyen Savaş, iddiaya göre bu sırada evin içerisinde çekyatta uyuya kaldı. Bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle üst üste patlamanın ardından yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde tüm evi ve çatı kısmını sardı. O sırada çekyatta uyuyan Savaş, alevlerin içinde kaldı.

Mahalle muhtarı Davut Noyan'ın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa süre içerisinde kontrol altına aldı. Ekiplerin evde yaptığı incelemede Ersel Savaş'ın yanmış bedeni ile karşılaşıldı. Savcının incelemisinin ardından Savaş'ın cenazesi Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

'PATLAMA SESİYLE DIŞARI ÇIKTIM'

Yazıdere Mahalle Muhtarı Davut Noyan, Saat 22.30 sıralarında bir patlama sesi duydum. Ardından üst üste iki patlama daha oldu. Ne oluyor diyerek dışarıya çıktım. Komşularda beni arayarak yangın olduğunu söyledi. Hemen yangın olan evin bulunduğu bölgeye geldik. Bende itfaiye ve jandarmaya haber verdim dedi.

Son dakika haberi: Aydın'da bağ evinde uyuya kalan çiftçi yangında hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Aydın'da bağ evinde uyuya kalan çiftçi yangında hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Aydın'da bağ evinde uyuya kalan çiftçi yangında hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Aydın'da bağ evinde uyuya kalan çiftçi yangında hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Aydın'da bağ evinde uyuya kalan çiftçi yangında hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Aydın'da bağ evinde uyuya kalan çiftçi yangında hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Aydın'da bağ evinde uyuya kalan çiftçi yangında hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Aydın'da bağ evinde uyuya kalan çiftçi yangında hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Aydın'da bağ evinde uyuya kalan çiftçi yangında hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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