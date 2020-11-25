Aydın'da 21 bin 776 adet kayısı fidanı dağıtılacak
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Aydın'da 21 bin 776 adet kayısı fidanı dağıtılacak

25.11.2020 08:19 | Son Güncelleme: 25.11.2020 08:23
Aydın'da 21 bin 776 adet kayısı fidanı dağıtılacak

Aydın il genelinde "Erkenci Kayısı Çeşitlerinin Yaygınlaştırılması" projesi kapsamında 21 bin 776 adet kayısı fidanı dağıtımı yapılacak.

Aydın il genelinde "Erkenci Kayısı Çeşitlerinin Yaygınlaştırılması" projesi kapsamında 21 bin 776 adet kayısı fidanı dağıtımı yapılacak.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Erkenci Kayısı Çeşitlerinin Yaygınlaştırılması" projesi kapsamında 14 bin adet Mikado, 7 bin 776 adet mogador cinsi kayısı fidanı dağıtımı gerçekleştirilecek. Dekar başına 65 adet fidan dikimi planlanırken, fidan bedelinin 30 TL olduğu, bu bedelin yüzde yirmisinin yani 6 TL' sinin üreticilerden tahsil edileceği öğrenildi.

Erkenci kayısı yetiştiriciliği yapmak isteyen üreticilerin taleplerinin alınması ve arazilerinin kontrol edilerek uygunluğunun tespit edilmesi için başvuruların 01 Aralık tarihine kadar İl ve İlçe Tarım müdürlüklerine yapılması gerektiği bildirildi. - AYDIN

Aydın'da 21 bin 776 adet kayısı fidanı dağıtılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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