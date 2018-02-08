Aydın AK Parti'de Ömer Özmen Yeniden İl Başkanı Oldu

AYDIN (İHA) – AK Parti Aydın İl Başkanı Ahmet Ertürk'ün istifa etmesinin ardından Ankara'ya davet edilen dört isim arasında bulunan önceki İl Başkanı Ömer Özmen yeniden bu göreve atandı.

AK Parti Genel Merkezi tarafından atanan AK Parti İl Başkanı Ahmet Ertürk'ün 82 günlük görev süresinin ardından sağlık sorunlarını gerekçe göstererek geçtiğimiz hafta istifa etmesinin ardından yeni başkan arayışları sona erdi. AK Parti Genel Merkezi tarafından Ankara'ya davet edilen AK Parti İl Başkan adayları mimar Mehmet Arkun, avukat Ömer Özmen, ziraat mühendisi Nedim Kaplan ve eğitimci Cengiz Altıntaş arasından önceki dönem İl Başkanı Ömer Özmen yeniden AK Parti Aydın İl Başkanlığı görevine atandı.

AK Parti İl Başkanlığına atanan Ömer Özmen, yeniden göreve atanmasından dolayı mutlu olduğunu ve kaldıkları yerden hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

AK Parti Aydın İl Başkanlığı görevini yürüten Ömer Özmen, 15 Ağustos 2017 tarihinde görevinden istifa etmiş ve daha sonra bu görev eski Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk'e verilmişti. - AYDIN