AYBÜ Esenboğa Külliyesi'ne yapılacak kapının temeli atıldı
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AYBÜ Esenboğa Külliyesi'ne yapılacak kapının temeli atıldı

Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel
AYBÜ Esenboğa Külliyesi'ne yapılacak kapının temeli atıldı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Esenboğa Külliyesi'ne yapılacak giriş kapısı için temel atma töreni düzenlendi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Esenboğa Külliyesi'ne yapılacak giriş kapısı için temel atma töreni düzenlendi.

Törene, Rektör Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve davetliler katıldı.

Rektör Aydınlı, törende yaptığı konuşmada, yapılan kapının şeklen bir kampüs ya da külliye kapısı gibi göründüğünü ancak aslında yapılanın bir ilim ve bilim bölgesine açılan kapı olduğunu söyledi.

Kendileri için bu günün çok önemli ve anlamlı olduğunu dile getiren Aydınlı, "Öğrencilerimizin bu kapıdan geçerek arkamızda bulunan yapıyla buluşmasını istiyoruz. Çünkü buranın en büyük eksiği maalesef sınırlarının tam olarak belirlenmemiş olması ve bir giriş kapısının olmamasıydı. Biz de bugün inşallah bu hayırlı teşebbüsün temelini dostlarımızla beraber atacağız. Özellikle bu bölgenin yapılanmasında bize her türlü desteği veren Çubuk Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Aydınlı, üniversitenin 2'nci etap yapım çalışmalarına ilişkin görüşmelerin devam ettiğini de kaydederek, "İkinci etap çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca ilçe kaymakamımız ve belediye başkanımızın girişimleriyle jeotermal ruhsatına da başvurduk. Bu bölgede inşallah geleneksel tıpla beraber bir de sağlıklı yaşam merkezi kurmak istiyoruz." diye konuştu.

Aydınlı, emekli bazı amirallerin açıklamalarına da tepki gösterdi.

Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş ise üniversite ile birlikte ilçelerinin öğrenci kenti olduğunu dile getirerek, "Bugüne kadar ilçemiz tarım ve hayvancılık ilçesiydi. Bugün tarım ve hayvancılığın yanında eğitim ve sanayi kenti olma yolunda da hızla ilerliyor. İlçemiz tüm bu gelişmeleriyle birlikte Ankara'nın parlayan bir yıldızı haline gelmiştir. Bugün temeli atılan kapı üniversitemizin bir sembolü olacaktır. Bugün tarihi bir gün." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ve yapılan duaların ardından Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ve Başkan Demirbaş tarafından ilk beton atıldı.

Proje kapsamında 12 metre yüksekliğinde, 38 metre genişliğinde 4'ü yaya ve 22'si araç girişi olmak üzere 6 kemer şeklinde açıklıklara sahip giriş kapısı ile 88 metre uzunluğunda bahçe duvarları ve üniversitenin parsel sınırları boyunca yaklaşık 4 bin metre uzunluğunda tel çit imalatı yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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