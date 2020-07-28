Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı Ayasofya'nın 86 yıl sonra camiye çevrilerek ibadete açılmasının ardından ilk Cuma namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 500 kişiye özel davetiye gönderilmişti. Davet edilenler arasında Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu ve kızı Nilhan Osmanoğlu da vardı.

Ayasofya'nın 86 yıl sonra camiye çevrilerek ibadete açılmasının ardından ilk Cuma namazına davet edilenler arasında Osmanlı torunlarının da yer aldığı ortaya çıktı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk cuma namazı caminin içi ve çevresini dolduran on binlerce vatandaşın katılımıyla kılındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okudu. 4 minareden 4 müezzinin ezan sesleri yükseldi. Korona salgını nedeniyle bin kişinin kabul edildiği Ayasofya'ya davet edilen isimler arasında Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu ve kızı Nilhan Osmanoğlu da vardı. SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR Osmanlı torunları sosyal medya hesaplarından Ayasofya'daki ilk namaza ilişkin fotoğraflarını paylaştı. İşte o paylaşımlar;