Ayasofya Camii'nin minaresinden tarihi yarımada...
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Ayasofya Camii'nin minaresinden tarihi yarımada...

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe - Haberler | Güncel
Ayasofya Camii'nin minaresinden tarihi yarımada...

TARİHİ yarımada ve çevresi, Ayasofya Camii'nin minaresinden fotoğraflandı.

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TARİHİ yarımada ve çevresi, Ayasofya Camii'nin minaresinden fotoğraflandı.

'24 Temmuz 2020'de cuma namazının kılındığı Ayasofya Camii, 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. İstanbul'u 360 derece gören minaresine özel izinle çıkan DHA ekibi, İstanbul'u kuş bakışı görüntüledi. 2'nci Beyazıt tarafından yaptırılan minareden yapılan gündüz ve gece çekimlerinde, İstanbul'un doyumsuz manzarası fotoğraf karelerine yansıdı. Günde on binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Ayasofya Camii'nin manzarası yüksekten de büyüledi.


Ayasofya Camii'nin minaresinden tarihi yarımada...
Ayasofya Camii'nin minaresinden tarihi yarımada...
Ayasofya Camii'nin minaresinden tarihi yarımada...
Ayasofya Camii'nin minaresinden tarihi yarımada...
Ayasofya Camii'nin minaresinden tarihi yarımada...
Ayasofya Camii'nin minaresinden tarihi yarımada...
Ayasofya Camii'nin minaresinden tarihi yarımada...
Ayasofya Camii'nin minaresinden tarihi yarımada...
Ayasofya Camii'nin minaresinden tarihi yarımada...
Ayasofya Camii'nin minaresinden tarihi yarımada...
Ayasofya Camii'nin minaresinden tarihi yarımada...
Ayasofya Camii'nin minaresinden tarihi yarımada...
Ayasofya Camii'nin minaresinden tarihi yarımada...
Ayasofya Camii'nin minaresinden tarihi yarımada...

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe

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