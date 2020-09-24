Ayaklarına kuş ölüsü bağlanıp, başına maske takılan şahin kurtarıldı
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Ayaklarına kuş ölüsü bağlanıp, başına maske takılan şahin kurtarıldı

24.09.2020 11:50 | Son Güncelleme: 24.09.2020 13:11

Hakkari'de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ayaklarına iple başka bir kuş ölüsü bağlanıp başına da yine yırtıcı kuşlara özgü maske takılan şahin, ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından kurtarıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ayaklarına iple bir başka kuş ölüsü bağlanan, başına da yırtıcı kuşlara özgü maske takılı olarak elektrik tellerine konan şahin, kurtarıldı.

Yüksekova ilçesi Esendere Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ayaklarına iple başka bir kuş ölüsü bağlanıp, başına da yine yırtıcı kuşlara özgü maske takılan şahini elektrik tellerinde gören bir kişi, Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekiplerine haber verdi.

Ayaklarına kuş ölüsü bağlanıp, başına maske takılan şahin kurtarıldı

KURTARIP DOĞAYA BIRAKTILAR

Bölgeye gelen ekipler, görmeden uçtuğu değerlendiren şahini bulunduğu yerden aldıktan sonra ölü kuş ve maskeden kurtardıktan sonra doğaya bıraktı.

ARAŞTIRMA YAPILIYOR

Kuşa işkence mi yapıldığı, yoksa eğitilirken mi kaçtığının araştırıldığı belirtildi.

Ayaklarına kuş ölüsü bağlanıp, başına maske takılan şahin kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN

Haber Yorumları (2)
THE WRAİTH: Bu bir Rituel, son derece normal bir Rituel fazla büyütmeyin.
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NE FARK EDER: böyle eğitim veriliyorsa bu da bir işkence değil mi?
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