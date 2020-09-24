Ayaklarına kuş ölüsü bağlanıp, başına maske takılan şahin kurtarıldı

Hakkari'de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ayaklarına iple başka bir kuş ölüsü bağlanıp başına da yine yırtıcı kuşlara özgü maske takılan şahin, ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından kurtarıldı.