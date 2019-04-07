Ayakkabı Tabanı, İç Çamaşırı ve Pantolon Kemerinden Uyuşturucu Çıktı

VAN Ferit Melen Havalimanı'nda İran uyruklu bir kişinin yapılan üst aramasında, pantolon kemerinin iç astarına ve ayakkabı tabanında 575 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlileri, Van'dan Ankara'ya gitmek isteyen İranlı S.H.N.'nın giriş kontrol noktasından bulunan X- Ray cihazından geçerken, hareketlerinden şüphelendi. S.H.N.'nin yapılan üst aramasında iç çamaşırına, pantolon kemerinin iç astarına ve ayakkabı tabanına zulalanmış toplam 575 gram afyon sakızı ele geçirildi.

'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/ Uyuşturucu madde nakletmek' suçundan gözaltına alınan S.H.N. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

- Vana

Kaynak: DHA