Ayakkabı hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı

Tekirdağ'da bir apartmana girerek misafirliğe gelmiş gibi davranan hırsız, apartman sakinlerinin ayakkabılarını çalarak kayıplara karıştı.

Tekirdağ'da bir apartmana girerek misafirliğe gelmiş gibi davranan hırsız, apartman sakinlerinin ayakkabılarını çalarak kayıplara karıştı.

Olay, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Yuvam mevkisinde bir apartmanda meydana geldi. Apartman sakinlerinin iddiasına göre, henüz kimliği bilinmeyen bir zanlı misafirmiş gibi apartmana girdi. Çıkarken evlerin önünde bulunan 2 çift ayakkabıyı da yanında götüren hırsız, hızla gözden kayboldu.

Apartmanın içerisinde bulunan güvenlik kameraları tarafından hırsızlık anı saniye saniye kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı