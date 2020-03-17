Ay Lav Yu Tuu filmi konusu nedir? Ay Lav Yu Tuu oyuncuları ve Ay Lav Yu Tuu özeti!

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AY LAV YU TUU FİLMİNİN ÖZETİ

Yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat'ın yaptığı 'Ay Lav Yu'nun 6 yıl arayla gelen devam halkası 'Ay Lav Yu Tuu' filminde, Amerika'da eğitim alıp köyü Tınne'ye dönen İbrahim'in iki kültür arasında yaşadıkları anlatılıyor. TAFF imzasıyla gelen filmin zengin oyuncu kadrosunda Sermiyan Midyat, Nikki Leigh, Ayça Damgacı, Josh Folan, Ayşenil Şamlıoğlu, Kevork Malikyan, Tuna Orhan, Veysi Aslan, Gizem Karaca ve Bora Akkaş yer alıyor.

AY LAV YU TUU OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Sermiyan Midyat

Oyuncular: Sermiyan Midyat, Nikki Leigh, Steve Guttenberg, Natalie Burn, Kevork Malikyan

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2017 (112 dk)

Vizyon Tarihi: 22 Eylül 2017 Cuma

Senaryo: Sermiyan Midyat