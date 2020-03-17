Ay Lav Yu Tuu filmi konusu nedir? Ay Lav Yu Tuu oyuncuları ve Ay Lav Yu Tuu özeti!
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Gündem ›› Ay Lav Yu Tuu filmi konusu nedir? Ay Lav Yu Tuu oyuncuları ve Ay Lav Yu Tuu özeti! - Haberler
Kevork Malikyan, Sermiyan Midyat, Dizi, Güncel

Ay Lav Yu Tuu filmi konusu nedir? Ay Lav Yu Tuu oyuncuları ve Ay Lav Yu Tuu özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Ay Lav Yu Tuu filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda ekrana gelen Ay Lav Yu Tuu filmi hakkında Ay Lav Yu Tuu konusu, Ay Lav Yu Tuu özeti, Ay Lav Yu Tuu oyuncuları gibi konuları merak edildi. İşte Ay Lav Yu Tuu filmi detayları.

17.03.2020 12:15 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:16
Ay Lav Yu Tuu filmi konusu nedir? Ay Lav Yu Tuu oyuncuları ve Ay Lav Yu Tuu özeti!

Ay Lav Yu Tuu filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Ay Lav Yu Tuu filmini izleyecek olanların merak ettiği Ay Lav Yu Tuu konusu nedir, Ay Lav Yu Tuu oyuncuları kimler ve Ay Lav Yu Tuu özeti gibi konuları inceliyoruz.

AY LAV YU TUU FİLMİNİN ÖZETİ

Yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat'ın yaptığı 'Ay Lav Yu'nun 6 yıl arayla gelen devam halkası 'Ay Lav Yu Tuu' filminde, Amerika'da eğitim alıp köyü Tınne'ye dönen İbrahim'in iki kültür arasında yaşadıkları anlatılıyor. TAFF imzasıyla gelen filmin zengin oyuncu kadrosunda Sermiyan Midyat, Nikki Leigh, Ayça Damgacı, Josh Folan, Ayşenil Şamlıoğlu, Kevork Malikyan, Tuna Orhan, Veysi Aslan, Gizem Karaca ve Bora Akkaş yer alıyor.

AY LAV YU TUU OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Sermiyan Midyat

Oyuncular: Sermiyan Midyat, Nikki Leigh, Steve Guttenberg, Natalie Burn, Kevork Malikyan

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2017 (112 dk)

Vizyon Tarihi: 22 Eylül 2017 Cuma

Senaryo: Sermiyan Midyat

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var Haber
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var
Yoğun bakımdaki İtalyan vatandaşı, anlattıklarıyla tüyler ürpertti Haber
Yoğun bakımdaki İtalyan vatandaşı, anlattıklarıyla tüyler ürpertti
'Devlet yetkilileri bas bas bağırıyor' diyerek gördüğü manzaraya çok kızdı Haber
"Devlet yetkilileri bas bas bağırıyor" diyerek gördüğü manzaraya çok kızdı
Koronavirüs önlemleri sonrası iş vereni rahatlatacak adım Haber
Koronavirüs önlemleri sonrası iş vereni rahatlatacak adım
Bakan Koca'nın performansı vatandaşa soruldu! İşte anketten çıkan sonuç Haber
Bakan Koca'nın performansı vatandaşa soruldu! İşte anketten çıkan sonuç
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu...
Bakan Koca'dan karantinadan kaçmaya çalışan vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem olmayacak
Bakan Koca'dan karantinadan kaçmaya çalışan vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem...
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Ligler ertelenecek, biliyorum
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Ligler ertelenecek, biliyorum
Ekrem İmamoğlu, İBB'ye ait sosyal tesis ve Beltur işletmelerinin hizmetlerine ara verdiğini açıkladı
Ekrem İmamoğlu, İBB'ye ait sosyal tesis ve Beltur işletmelerinin hizmetlerine ara verdiğini açıkladı
Yoğunluğuyla meşhur Mecidiyeköy metrobüs durağı, koronavirüs korkusundan boş kaldı
Yoğunluğuyla meşhur Mecidiyeköy metrobüs durağı, koronavirüs korkusundan boş kaldı
İngiltere'den ABD'ye gönderilen yüzlerce sahte koronavirüs testi ele geçirildi
İngiltere'den ABD'ye gönderilen yüzlerce sahte koronavirüs testi ele geçirildi
Koronavirüs sebebiyle Brent petrolün varil fiyatı 30 doların altına düştü
Koronavirüs sebebiyle Brent petrolün varil fiyatı 30 doların altına düştü
İtalya'da koronavirüsün Serie A'ya zararı 670 milyon euro
İtalya'da koronavirüsün Serie A'ya zararı 670 milyon euro
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü
Balık fiyatları yüzde 50 düştü
Balık fiyatları yüzde 50 düştü
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı
Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı
Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi
ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Vladimir Putin Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Rita Wilson Hande Soral Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Tamer Tuna Okan Buruk Bülent Uygun Malcolm Thomas Radamel Falcao
Daha Fazla Mart Ateş Wuhan Ankara
Şu an buradasınız: Ay Lav Yu Tuu filmi konusu nedir? Ay Lav Yu Tuu oyuncuları ve Ay Lav Yu Tuu özeti! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 13:25:22. #1.14#