Ay'da yürüyen insan sayısı kaç, Ay'da kaç insan yürüdü?

Ay'da yürüyen insan sayısı kaç, Ay'da kaç insan yürüdü?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangisinin sayısı daha azdır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangisinin sayısı daha azdır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisinin sayısı daha azdır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster Hangisinin sayısı daha azdır? sorusu cevabı nedir?

HANGİSİNİN SAYISI DAHA AZDIR?

A: Mariana Çukuru'na inen insan

B: Everest'in zirvesine çıkan insan

C: Ay'da yürüyen insan

D: Antarktika'da doğan insan

Cevap: Açıklanıyor...

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
İsrail Suriye'yi vurdu, Bakan Fidan YPG'yi uyardı: Aldığımız duyumlar var, krizi fırsata çevirmeyin

"Aldığımız duyumlar var, sakın buna kalkışmayın"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Faladdin uygulamasının kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklandı

107 milyon TL'lik mal varlığına el konulan Sertaç Taşdelen tutuklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.