Ay'a yolculuğun 50. yılı: Neil Armstrong'un uzay giysisi 13 yıl aradan sonra müzede

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ay'a ayak basılışın 50. yılını kutluyor. Bu kutlamalar eşliğinde Apollo 11 uzay aracı ile dünyanın uydusuna giden ve Ay'a ilk ayak basan insan olan astronot Neil Armstrong'un uzay giysisi Smithsonian, Hava ve Uzay Müzesi'nde sergilenmeye başladı. Armstrong'un giysisi 13 yıl aradan sonra ilk kez Washington'daki müzede halkla buluştu.

Armstrong'un oğlu Rick'in açılışını yaptığı etkinliğe ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de katıldı. Pence, Armstrong'un Ay'daki yürüyüşünü kast ederek "O kısa anda bu giysiyi giyen adam milletimizi ve dünyayı bir araya getirdi." dedi. Pence, 20. yüz yılda yaşanan bir çok olay bugünden itibaren binlerce yıl sonra unutulmuş olsa bile Ay'a ilk seyahatin hatırlanacağını dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle