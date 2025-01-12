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Avusturya Sosyal Demokrat Partisi Haberleri

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg Geçici Başbakan Oldu

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg Geçici Başbakan Oldu

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 12.01.2025
Avusturya'da Geçici Başbakanlık Görevine Alexander Schallenberg Geldi

Avusturya'da Geçici Başbakanlık Görevine Alexander Schallenberg Geldi

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 10.01.2025
Avusturya'da Siyasi Kriz: Dışişleri Bakanı Schallenberg Geçici Başbakan Olacak

Avusturya'da Siyasi Kriz: Dışişleri Bakanı Schallenberg Geçici Başbakan Olacak

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 08.01.2025
Avusturya Başbakanı Nehammer İstifa Etti

Avusturya Başbakanı Nehammer İstifa Etti

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 05.01.2025
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer İstifa Edeceğini Açıkladı

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer İstifa Edeceğini Açıkladı

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 04.01.2025
Avusturya'da Üçlü Koalisyon Girişimi Başarısız Oldu

Avusturya'da Üçlü Koalisyon Girişimi Başarısız Oldu

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 03.01.2025
Avusturya'da seçimlerin ardından yeni hükümetin kurulması süreci, istenmeyen aşırı sağ nedeniyle tıkandı

Avusturya'da seçimlerin ardından yeni hükümetin kurulması süreci, istenmeyen aşırı sağ nedeniyle tıkandı

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 17.10.2024
Avusturya'da Aşırı Sağcı FPÖ Tarihi Zafer Elde Etti

Avusturya'da Aşırı Sağcı FPÖ Tarihi Zafer Elde Etti

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 30.09.2024
Viyana Belediye Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf Avusturya'da krize neden oldu

Viyana Belediye Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf Avusturya'da krize neden oldu

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 16.06.2022
Avusturya Ulusal Meclisinden geçen aşı zorunluluğu yasası vatandaşları ikiye böldü

Avusturya Ulusal Meclisinden geçen aşı zorunluluğu yasası vatandaşları ikiye böldü

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 22.01.2022
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, beraberindeki heyetle Avusturya'ya yaptığı ziyareti değerlendirdi

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, beraberindeki heyetle Avusturya'ya yaptığı ziyareti değerlendirdi

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 08.06.2021
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Avusturya'da Türk STK temsilcileriyle görüştü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Avusturya'da Türk STK temsilcileriyle görüştü

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 07.06.2021
Viyana eyalet milletvekilleri için yemin töreni düzenlendi

Viyana eyalet milletvekilleri için yemin töreni düzenlendi

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 24.11.2020
Son dakika haberi: Avusturya'da terör kurbanları için anma programı düzenlendi

Son dakika haberi: Avusturya'da terör kurbanları için anma programı düzenlendi

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 05.11.2020
Avusturya'da seçimleri eski Başbakan Kurz'un partisi ÖVP kazandı

Avusturya'da seçimleri eski Başbakan Kurz'un partisi ÖVP kazandı

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 30.09.2019
Seçimleri kazanan Kurz: 'Bu kadar yüksek oy almayı beklemiyordum'

Seçimleri kazanan Kurz: "Bu kadar yüksek oy almayı beklemiyordum"

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 30.09.2019
Avusturya'da, ÖVP yüzde 37 ile seçimi kazandı

Avusturya'da, ÖVP yüzde 37 ile seçimi kazandı

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 30.09.2019
Avusturya'da seçimin açık ara galibi Avusturya Halk Partisi

Avusturya'da seçimin açık ara galibi Avusturya Halk Partisi

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 29.09.2019
Avusturya sandık başında

Avusturya sandık başında

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 29.09.2019
Avusturya'da yolsuzluk skandalı sonrası halk sandık başında

Avusturya'da yolsuzluk skandalı sonrası halk sandık başında

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 29.09.2019
Avusturya'da halk sandık başında

Avusturya'da halk sandık başında

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 29.09.2019
Avusturya yarın sandık basışına gidiyor

Avusturya yarın sandık basışına gidiyor

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 28.09.2019
Avusturya yarın sandık basışına gidiyor

Avusturya yarın sandık basışına gidiyor

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 28.09.2019
Onun için de sürpriz olmuş

Onun için de sürpriz olmuş

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 31.05.2019
Kurz: 'Eylülde kararı halk verecek'

Kurz: 'Eylülde kararı halk verecek'

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 28.05.2019
Avusturya: Başbakan Sebastian Kurz, gizli çekim skandalı sonrasında güven oylamasını kaybetti

Avusturya: Başbakan Sebastian Kurz, gizli çekim skandalı sonrasında güven oylamasını kaybetti

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 27.05.2019
Avusturya hükumeti güvenoyu alamadı

Avusturya hükumeti güvenoyu alamadı

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 27.05.2019
İçişlerimize karışmayın

İçişlerimize karışmayın

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 27.05.2019
Avusturya'da iç siyasetin gölgesinde AB seçimi

Avusturya'da iç siyasetin gölgesinde AB seçimi

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 27.05.2019
'Avrupa Parlamentosu seçimleri' - VİYANA

"Avrupa Parlamentosu seçimleri" - VİYANA

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 26.05.2019
Yarın, Sebastian Kurz'un kader günü

Yarın, Sebastian Kurz'un kader günü

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 26.05.2019
Cumhurbaşkanı Yeni Hükümeti Onayladı

Cumhurbaşkanı Yeni Hükümeti Onayladı

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 22.05.2019
AP Skandalların Gölgesinde Seçime Gidiyor

AP Skandalların Gölgesinde Seçime Gidiyor

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 22.05.2019
Avusturya'da Hükümet Krizinde Gözler Güven Oylamasında

Avusturya'da Hükümet Krizinde Gözler Güven Oylamasında

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 21.05.2019
Avusturya'da Hükümet Krizinde Gözler Güven Oylamasında

Avusturya'da Hükümet Krizinde Gözler Güven Oylamasında

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 21.05.2019
Avusturya Toz Duman

Avusturya Toz Duman

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 21.05.2019
Başbakan Yardımcısının Rus Kadınla Görüntüleri Avusturya'da Hükümeti Yıktı

Başbakan Yardımcısının Rus Kadınla Görüntüleri Avusturya'da Hükümeti Yıktı

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 19.05.2019
Avusturya'da Erken Seçime Gidilecek

Avusturya'da Erken Seçime Gidilecek

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 19.05.2019
Avusturya'daki Kaset Skandalı Sonrası Koalisyon Sona Erdi, Ülke Erken Seçime Gidiyor

Avusturya'daki Kaset Skandalı Sonrası Koalisyon Sona Erdi, Ülke Erken Seçime Gidiyor

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 18.05.2019
Avusturya'da İlkokullarda Başörtüsü Yasağı Mecliste Kabul Edildi

Avusturya'da İlkokullarda Başörtüsü Yasağı Mecliste Kabul Edildi

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 16.05.2019
İlkokullarda Başörtüsünü Yasaklayan Yasa Tasarısı Meclisten Geçti

İlkokullarda Başörtüsünü Yasaklayan Yasa Tasarısı Meclisten Geçti

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 09.05.2019
Yeni Sosyal Yardım Yasası, Türkleri de Olumsuz Etkileyecek

Yeni Sosyal Yardım Yasası, Türkleri de Olumsuz Etkileyecek

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 03.05.2019
1 Mayıs'a Avusturya'da Hükümete Tepki, Belçika'da Konserli Kutlama Damga Vurdu

1 Mayıs'a Avusturya'da Hükümete Tepki, Belçika'da Konserli Kutlama Damga Vurdu

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 02.05.2019
Avusturya'da Neler Oluyor

Avusturya'da Neler Oluyor

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 02.05.2019
Viyana'da Avusturya Hükümetine Söyledi: Türkleri Mağdur Eden Uygulamalardan Rahatsızız

Viyana'da Avusturya Hükümetine Söyledi: Türkleri Mağdur Eden Uygulamalardan Rahatsızız

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 01.12.2018
Kılıçdaroğlu, Avusturya'daki CHP'lilerle Buluştu

Kılıçdaroğlu, Avusturya'daki CHP'lilerle Buluştu

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 01.12.2018
İlk Kadın Başbakan Olmaya Hazırım

İlk Kadın Başbakan Olmaya Hazırım

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 28.11.2018
Avusturya'da Okullarda Başörtüsü Yasağı Hazırlığı

Avusturya'da Okullarda Başörtüsü Yasağı Hazırlığı

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 21.11.2018
Avusturya'da Sürpriz Ayrılık! 'Entrika ve Küçük Oyunlardan Yoruldum' Dedi ve Siyaseti Bıraktı

Avusturya'da Sürpriz Ayrılık! "Entrika ve Küçük Oyunlardan Yoruldum" Dedi ve Siyaseti Bıraktı

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 06.10.2018
Avusturya'da Hükümet Karşıtı Gösteri

Avusturya'da Hükümet Karşıtı Gösteri

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 30.06.2018
Viyana Belediye Başkanı: 'Başörtülü Kızlar Şehrimiz İçin Zenginlik'

Viyana Belediye Başkanı: 'Başörtülü Kızlar Şehrimiz İçin Zenginlik'

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 28.04.2018
Avusturya Başbakanı Türk Videosuna Kızdı, Cami Kapatmakla Tehdit Etti

Avusturya Başbakanı Türk Videosuna Kızdı, Cami Kapatmakla Tehdit Etti

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 19.04.2018
Başörtüsü Yasağı' Hükümetin Bir Taktiği Mi?

Başörtüsü Yasağı' Hükümetin Bir Taktiği Mi?

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 05.04.2018
Talimat Verdim, Okulda Başörtüsü Yasaklanacak'

Talimat Verdim, Okulda Başörtüsü Yasaklanacak'

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 04.04.2018
Fransız İş Adamı, Avusturya'daki 'Burka Cezaları'Nı Ödedi - Viyana

Fransız İş Adamı, Avusturya'daki "Burka Cezaları"Nı Ödedi - Viyana

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 05.02.2018
Avusturya Siyasetinde 34 Yıllık Gelenek Bozulmadı

Avusturya Siyasetinde 34 Yıllık Gelenek Bozulmadı

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 17.10.2017
Avusturya Kritik Seçimler İçin Sandık Başında

Avusturya Kritik Seçimler İçin Sandık Başında

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 16.10.2017
Avusturya'da Seçimi Türkiye ve İslam Karşıtı Kurz'un Partisi Kazandı

Avusturya'da Seçimi Türkiye ve İslam Karşıtı Kurz'un Partisi Kazandı

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 15.10.2017
Avusturya'da Sandık Çıkış Anketinden Kurz Çıktı

Avusturya'da Sandık Çıkış Anketinden Kurz Çıktı

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 15.10.2017
Avusturya'da Anket Sonuçlarına Göre Sebastian Kurz Önde Gidiyor

Avusturya'da Anket Sonuçlarına Göre Sebastian Kurz Önde Gidiyor

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 15.10.2017
Avusturya'da Anket Sonuçlarına Göre Sebastian Kurz Önde Gidiyor

Avusturya'da Anket Sonuçlarına Göre Sebastian Kurz Önde Gidiyor

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 15.10.2017
Avusturya Kritik Seçimler İçin Sandık Başında

Avusturya Kritik Seçimler İçin Sandık Başında

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 15.10.2017
Avusturya Kritik Seçimler İçin Sandık Başında

Avusturya Kritik Seçimler İçin Sandık Başında

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 15.10.2017
Avusturya Sandık Başında

Avusturya Sandık Başında

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 15.10.2017
Avusturyalılar Sandığa Gitti

Avusturyalılar Sandığa Gitti

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 15.10.2017
Avusturya Sandık Başında - Başbakan Kern ve Dışişleri Bakanı Kurz Oylarını Kullandı - Viyana

Avusturya Sandık Başında - Başbakan Kern ve Dışişleri Bakanı Kurz Oylarını Kullandı - Viyana

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 15.10.2017
Başbakan Kern ve Dışişleri Bakanı Kurz Oylarını Kullandı

Başbakan Kern ve Dışişleri Bakanı Kurz Oylarını Kullandı

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 15.10.2017
Avusturya Sandık Başında

Avusturya Sandık Başında

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 15.10.2017
Avusturya Sandık Başında

Avusturya Sandık Başında

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 15.10.2017
Avusturya Sandık Başında - Viyana

Avusturya Sandık Başında - Viyana

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 15.10.2017
Avusturya Yarın Sandık Başına Gidiyor

Avusturya Yarın Sandık Başına Gidiyor

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 14.10.2017
Avusturya Seçimlerinde Gündem Göçmenler

Avusturya Seçimlerinde Gündem Göçmenler

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 14.10.2017
Avusturyalılar Sandık Başına Gidiyor

Avusturyalılar Sandık Başına Gidiyor

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 14.10.2017
Avusturya'da 'Burka Yasağı' Yürürlükte! Polis, Sokaktaki Kadının Peçesini Çıkarttırdı

Avusturya'da 'Burka Yasağı' Yürürlükte! Polis, Sokaktaki Kadının Peçesini Çıkarttırdı

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 02.10.2017
Burka Yasağı'Na Protesto

Burka Yasağı"Na Protesto

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 01.10.2017
Avusturya'da Yeni Yabancı Yasası

Avusturya'da Yeni Yabancı Yasası

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 29.06.2017
TBMM İnsan Haklarını Komisyonu Başkanı Yeneroğlu Açıklaması

TBMM İnsan Haklarını Komisyonu Başkanı Yeneroğlu Açıklaması

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 18.05.2017
Avusturya Erken Seçime Gidiyor

Avusturya Erken Seçime Gidiyor

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 16.05.2017
Avusturya Meclisinden Tartışmalı Burka Yasağına Onay

Avusturya Meclisinden Tartışmalı Burka Yasağına Onay

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 09.05.2017
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