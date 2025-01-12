Avusturya Sosyal Demokrat Partisi Haberleri
Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg Geçici Başbakan Oldu
Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 12.01.2025
Avusturya'da Geçici Başbakanlık Görevine Alexander Schallenberg Geldi
Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 10.01.2025
Avusturya'da Siyasi Kriz: Dışişleri Bakanı Schallenberg Geçici Başbakan Olacak
Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 08.01.2025
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer İstifa Edeceğini Açıkladı
Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 04.01.2025
Avusturya'da seçimlerin ardından yeni hükümetin kurulması süreci, istenmeyen aşırı sağ nedeniyle tıkandı
Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 17.10.2024
Viyana Belediye Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf Avusturya'da krize neden oldu
Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 16.06.2022
Avusturya Ulusal Meclisinden geçen aşı zorunluluğu yasası vatandaşları ikiye böldü
Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 22.01.2022
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, beraberindeki heyetle Avusturya'ya yaptığı ziyareti değerlendirdi
Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 08.06.2021
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Avusturya'da Türk STK temsilcileriyle görüştü
Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 07.06.2021
Viyana eyalet milletvekilleri için yemin töreni düzenlendi
Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 24.11.2020
Son dakika haberi: Avusturya'da terör kurbanları için anma programı düzenlendi
Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 05.11.2020
Avusturya'da seçimleri eski Başbakan Kurz'un partisi ÖVP kazandı
Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 30.09.2019
Seçimleri kazanan Kurz: "Bu kadar yüksek oy almayı beklemiyordum"
Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 30.09.2019
Avusturya'da seçimin açık ara galibi Avusturya Halk Partisi
Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 29.09.2019
Avusturya'da yolsuzluk skandalı sonrası halk sandık başında
Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 29.09.2019
Avusturya: Başbakan Sebastian Kurz, gizli çekim skandalı sonrasında güven oylamasını kaybetti
Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 27.05.2019
Avusturya'da Hükümet Krizinde Gözler Güven Oylamasında
Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 21.05.2019
Avusturya'da Hükümet Krizinde Gözler Güven Oylamasında
Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 21.05.2019
Başbakan Yardımcısının Rus Kadınla Görüntüleri Avusturya'da Hükümeti Yıktı
Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 19.05.2019
Avusturya'daki Kaset Skandalı Sonrası Koalisyon Sona Erdi, Ülke Erken Seçime Gidiyor
Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 18.05.2019
Avusturya'da İlkokullarda Başörtüsü Yasağı Mecliste Kabul Edildi
Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 16.05.2019
İlkokullarda Başörtüsünü Yasaklayan Yasa Tasarısı Meclisten Geçti
Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 09.05.2019
Yeni Sosyal Yardım Yasası, Türkleri de Olumsuz Etkileyecek
Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 03.05.2019
1 Mayıs'a Avusturya'da Hükümete Tepki, Belçika'da Konserli Kutlama Damga Vurdu
Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 02.05.2019
Viyana'da Avusturya Hükümetine Söyledi: Türkleri Mağdur Eden Uygulamalardan Rahatsızız
Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 01.12.2018
Avusturya'da Sürpriz Ayrılık! "Entrika ve Küçük Oyunlardan Yoruldum" Dedi ve Siyaseti Bıraktı
Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 06.10.2018
Viyana Belediye Başkanı: 'Başörtülü Kızlar Şehrimiz İçin Zenginlik'
Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 28.04.2018
Avusturya Başbakanı Türk Videosuna Kızdı, Cami Kapatmakla Tehdit Etti
Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 19.04.2018
Fransız İş Adamı, Avusturya'daki "Burka Cezaları"Nı Ödedi - Viyana
Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 05.02.2018
Avusturya'da Seçimi Türkiye ve İslam Karşıtı Kurz'un Partisi Kazandı
Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 15.10.2017
Avusturya'da Anket Sonuçlarına Göre Sebastian Kurz Önde Gidiyor
Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 15.10.2017
Avusturya'da Anket Sonuçlarına Göre Sebastian Kurz Önde Gidiyor
Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 15.10.2017
Avusturya Sandık Başında - Başbakan Kern ve Dışişleri Bakanı Kurz Oylarını Kullandı - Viyana
Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 15.10.2017
Başbakan Kern ve Dışişleri Bakanı Kurz Oylarını Kullandı
Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 15.10.2017
Avusturya'da 'Burka Yasağı' Yürürlükte! Polis, Sokaktaki Kadının Peçesini Çıkarttırdı
Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 02.10.2017
TBMM İnsan Haklarını Komisyonu Başkanı Yeneroğlu Açıklaması
Avusturya Sosyal Demokrat Partisi - 18.05.2017